«Польша распахнулась для американского ВПК»: как Варшава собирается укреплять восточный фланг НАТО

Польша утвердила план модернизации вооружённых сил до 2026 года. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак. На эти цели будет выделена рекордная сумма — $48,9 млрд. По словам Блащака, перевооружение необходимо для укрепления восточного фланга НАТО и защиты от «российской угрозы». Эксперты считают, что таким образом Варшава пытается в первую очередь угодить Соединённым Штатам: польские власти намерены закупать американское оружие и предлагают разместить на своей территории ещё одну базу США. Аналитики полагают, что Польша хочет заручиться поддержкой Вашингтона и стать его главной опорой в Центральной и Восточной Европе, в дальнейшем используя этот статус для достижения своих внешнеполитических целей.

Польша модернизирует свои вооружённые силы, сообщил министр обороны Мариуш Блащак на встрече с командным составом Генштаба в Варшаве в четверг, 28 февраля. По словам главы военного ведомства, на реализацию этой программы государство потратит 185 млрд злотых (около $48,9 млрд), что на 45 млрд злотых больше, чем было заложено в предыдущем плане.

«Это рекордный план по объёму финансирования», — заявил Блащак.

По его словам, перед польской армией стоит множество задач. Одна из главных — укрепление восточного фланга НАТО. Для этой цели к 2026 году будет сформирована 18-я механизированная дивизия в Седльце.

«Я создал новое тактическое соединение к востоку от Вислы, на вооружении которого будет стоять новейшая техника. Мы усилим восточный фланг нашей армии и, следовательно, восточный фланг НАТО», — подчеркнул министр.

Министр обороны Польши Мариус Блащак

Reuters

© Kacper Pempel

Напомним, график формирования 18-й дивизии, которую в польском военном ведомстве называют «железной», Мариуш Блащак утвердил ещё в начале ноября прошлого года.

Согласно этому плану, создание новой бригады должно завершиться к 2026 году. Предполагается, что в «мирное время» дивизия будет насчитывать 7,8 тыс. человек: 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых. В случае необходимости численность соединения может быть увеличена вдвое (до 15,6 тыс. человек) за счёт резервистов.

Как считают в Минобороны Польши, появление на востоке страны механизированной дивизии окажет «психологическое воздействие» на потенциального противника.

Ранее замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич на заседании профильной комиссии сейма отметил, что одна из задач, которая будет стоять перед новой дивизией, — контролировать «исторические направления нападения на Польшу с Востока».

«Это связано с экспансивной политикой России», — приводит слова Скуркевича о причинах создания дивизии портал Defence24.

Антироссийский сюжет

Как считают эксперты, решение о модернизации польской армии во многом продиктовано тем, что власти страны видят «угрозу» со стороны России. По мнению Варшавы, Польша якобы находится в «прифронтовой» полосе и поэтому они считают своим долгом отстаивать на этой передовой интересы НАТО, рассказал в беседе с RT старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев.

«Польша видит свою миссию в соблюдении интересов НАТО в этой части Европы», — отметил эксперт.

Согласно планам Пентагона и Североатлантического альянса, польская армия должна стать ударным кулаком в отражении мифического «вторжения» российских ВС в Прибалтику и другие страны НАТО, пояснил в беседе с RT военный эксперт Виктор Баранец. По его мнению, под этими «лживыми лозунгами» и идёт перевооружение польских ВС.

«Если рассматривать все стратегические планы НАТО, которым руководят США, Польше отводится роль первого эшелона в столкновении с российской армией. Под это сейчас и выстраивается модернизация польских вооружённых сил, а также их дислокация», — подчеркнул эксперт.

Баранец напомнил, что Польша также объявила о готовности выделить США $2 млрд, чтобы они разместили на территории страны крупный танковый гарнизон, и даже придумали ему название — Форт Трамп.

Американские базы уже размещены на территории Польши, однако все они находятся в зоне действия российских ракет, развёрнутых в Калининградской области, подчеркнул в разговоре с RT политолог Юрий Бондаренко.

«Польша — лучший друг США в Европе. Поляки не требуют каких-либо вливаний со стороны Вашингтона и сами готовы оплачивать базу НАТО на своей территории, только чтобы Америка назначила их «главным хулиганом на районе» — главной страной в Центральной и Восточной Европе. Поляки хотят, чтобы Америка опиралась именно на них, а они могли бы использовать этот факт, выстраивая внешнеполитические контуры», — пояснил эксперт.

Церемония приветствия войск НАТО под руководством США на полигоне под Оржишем, Польша, 13 апреля 2017 г.

Reuters

© Kacper Pempel

Однако ни «железная дивизия», которую планируют создать в Польше на восточном рубеже НАТО, ни американские базы не представляют серьёзной угрозы для РФ, подчёркивают эксперты.

Как отмечают специалисты, Польша давно объявила Россию врагом «номер один», а русофобия стала альфой и омегой польской политики.

«У власти в стране сейчас находится популистская партия «Право и справедливость», которая в своей политике делает ставку на антироссийскую риторику и усиление армии», — пояснил Баранец.

По словам Бондаренко, практически весь политический класс Польши консолидирован на антироссийских настроениях.

«В Польше постоянно используются различные антироссийские сюжеты. Например, в польских новостях по радио регулярно сообщают, что в ближайшее время ожидается ядерный удар со стороны России. Там русофобия достигла крайних пределов» — рассказал эксперт.

По его мнению, на фоне подобной истерии возможны любые расходы на создание «восточного фланга НАТО».

«Польские власти готовы разместить на своей территории всё что угодно и тратить на это любые деньги. Они не просто верные «подхрюкивающие» Америки, они бегут впереди паровоза и тащат США за собой», — заключил Бондаренко.

«Американская свалка»

Для польской армии $48,9 млрд, которые предполагается потратить на модернизацию, — это очень значительная сумма, считает Баранец.

«На мой взгляд, эта цифра слишком завышена. При таком военном бюджете получится «золотая» польская армия», — подчеркнул эксперт.

Согласно польскому законодательству, план технической модернизации ВС принимается раз в десять лет и обновляется каждые четыре года. Новый документ предусматривает расходы на армию в 2019 году в размере $2,8 млрд. Затем ежегодно эта сумма будет повышаться и к 2026 году вырастет до $8 млрд.

В планах технической модернизации польской армии до 2026 года — приобретение многофункциональных истребителей нового поколения, самолёта воздушной разведки, современных ударных вертолётов, зенитных ракетных комплексов меньшей и средней дальности, беспилотников, кораблей береговой охраны и подводных лодок.

Отдельная статья расходов — программа по кибербезопасности, на которую планируется потратить 3 млрд польских злотых ($790 млн). На эти деньги будут приобретены инструменты и программное обеспечение для ведения «эффективных операций в киберпространстве».

Как отмечают эксперты, обновление армейской техники будет происходить преимущественно за счёт закупки американских образцов вооружений. Так, польское оборонное ведомство намерено приобрести у США 32 истребителя пятого поколения, которые придут на смену советским моделям Су-22УМЗК и МиГ-29. В планы министерства также входит замена советского вооружения и поставка в войска американских ударных вертолётов AH-64 Apache, новейших подводных лодок, кораблей береговой охраны, систем залпового огня HIMARS и другой техники. Наряду с американской системой противовоздушной обороны Patriot на вооружение поступят польские ЗРС малой дальности Narew, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

«К великой радости владельцев предприятий американской оборонной промышленности, Польша полностью распахнулась перед ними. Мало кто знает, что все эти вооружения зачастую продаются в кредит, который дают США, о чём умалчивают Варшава и Вашингтон», — отметил Баранец.

При этом, по мнению эксперта, чтобы освоить американское вооружение, полякам нужно будет существенно изменить систему подготовки военных, пригласить американских инструкторов и проводить интенсивные учения — на всё это потребуются дополнительные средства.

Эксперты также отмечают, что американское оружие уже есть в польской армии, при этом зачастую Вашингтон продаёт Варшаве по льготным ценам и в кредит обновлённые старые образцы.

«Если оценивать качество американских вооружений, особенно по их возрасту, то Польша всё больше становится американской свалкой. Вооружение пятого поколения, самого последнего, американцы полякам не продадут. Под видом модернизации они впаривают полякам то, что самим уже не нужно. А Польше всё равно, что брать, главное, чтобы оно было американское», — заключил Баранец.