Полномочный представитель уже назначен: В Польше создают армию для защиты своего киберпространства

Польша решила всерьез заняться вопросом своей безопасности в киберпространстве. Для начала глава Минобороны страны назначил полномочного представителя по созданию соответствующего рода войск. Предполагается, что польская киберармия появится уже в 2020 году.

О создании специальных подразделений, которые будут обеспечивать безопасность киберпространства, в Польше говорят уже несколько лет. В 2017 году даже назывались суммы, которые правительство предполагает потратить на собственную киберармию, - примерно полмиллиарда долларов.

И вот в 2019 году Министерство обороны Польши наконец вплотную приблизилось к решению этого вопроса. Первым делом был назначен полномочный представитель ведомства по созданию войск обороны киберпространства.

В соответствующем указе говорится, что эту должность займет полковник Кароль Моленду, перед которым уже поставлены "конкретные цели, связанные с кибербезопасностью Польши".

По словам польского министра обороны Мариуна Блащака, новая структура будет действовать как интеграционная между национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.

Как ожидается, первое подразделение польской киберармии будет сформировано уже в 2019 году, а завершить формирование этого рода войск Варшава планирует в 2020 году.

Выпускать специалистов для киберармии будет Военная техническая академия, при которой создадут лицей информатики, пишет РИА Новости.