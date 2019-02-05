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Полномочный представитель уже назначен: В Польше создают армию для защиты своего киберпространства
05 февраля 2019, 22:54 • 82 • В мире
Польша решила всерьез заняться вопросом своей безопасности в киберпространстве. Для начала глава Минобороны страны назначил полномочного представителя по созданию соответствующего рода войск. Предполагается, что польская киберармия появится уже в 2020 году.
О создании специальных подразделений, которые будут обеспечивать безопасность киберпространства, в Польше говорят уже несколько лет. В 2017 году даже назывались суммы, которые правительство предполагает потратить на собственную киберармию, - примерно полмиллиарда долларов.
И вот в 2019 году Министерство обороны Польши наконец вплотную приблизилось к решению этого вопроса. Первым делом был назначен полномочный представитель ведомства по созданию войск обороны киберпространства.
В соответствующем указе говорится, что эту должность займет полковник Кароль Моленду, перед которым уже поставлены "конкретные цели, связанные с кибербезопасностью Польши".
По словам польского министра обороны Мариуна Блащака, новая структура будет действовать как интеграционная между национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.
Как ожидается, первое подразделение польской киберармии будет сформировано уже в 2019 году, а завершить формирование этого рода войск Варшава планирует в 2020 году.
Выпускать специалистов для киберармии будет Военная техническая академия, при которой создадут лицей информатики, пишет РИА Новости.
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