Полковник в строю: на сторону Гуайдо перешел еще один военный

Еще один венесуэльский офицер, полковник Рубен Альберто Пас Химене признал временным президентом страны спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местную газету Nuevo Herald.

«Я <...> признаю Гуайдо президентом своей страны. Вы же, мои сослуживцы, пропускайте американскую гуманитарную помощь в нашу страну. Вместе мы восстановим Венесуэлу»,

– заявил полковник. Кроме того, Хименес призвал венесуэльских военных открыто заявлять о своей поддержке Гуайдо и переходить на его сторону, отказываясь защищать режим Мадуро.

В конце января военный атташе Венесуэлы в Вашингтоне полковник Хосе Луис Силва отказался подчиняться президенту Николасу Мадуро и поддержал Хуана Гуайдо. Генерал ВВС Венесуэлы Франсиско Эстебан Янес Родригес также признал Гуайдо президентом.

«Сегодня с гордостью патриота и демократа я сообщаю, что <...> признаю депутата Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла и в соответствии с этим объявляю о готовности исполнять его приказы», – заявил генерал.

Венесуэльские ВВС в своем твиттере объявили Родригеса предателем.

Вскоре после этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал военных Венесуэлы «принять американскую гуманитарную помощь». Президент Боливии Эво Моралес, поддерживающий Мадуро, заявил, что США используют «гуманитарную помощь» для того, чтобы начать военную интервенцию в Венесуэле, а также для давления и шантажа на страну.

Власти США поощряют предательство, когда призывают военных принять американскую гуманитарную помощь. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса, передает ФАН.

«Еще больше подтверждений этой новой формы государственного переворота, в которой Вашингтон не прячется за спинами, но находится в первой линии атаки, поощряя предательство и отдавая приказы подчиненной ему оппозиции», – написал в своем твиттере глава венесуэльского МИДа.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Венесуэле Эллиотт Абрамс в свою очередь посоветовал действующему президенту страны Николасу Мадуро срочно бежать из Венесуэлы, иначе его может постигнуть «печальная участь».

Абрамс подчеркнул, что Мадуро примут в России или на Кубе, и он убежден, что своим отъездом Мадуро «Венесуэле лишь поможет». При этом чиновник отметил, что чем дольше он будет держаться за власть, тем хуже придется Боливарианской республике, передает НСН.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента-социалиста Николаса Мадуро. Спикер парламента страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

Хуана Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро как президенту, законно избранному на выборах. Аналогичное мнение высказали Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

Европейский парламент признал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо легитимным исполняющим обязанности президента страны. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 439 евродепутата, 104 выступили против, 88 воздержались. Спикер Антонио Таяни отметил, что Европарламент стал «первым европейским институтом, сделавшим это». В Европарламенте также призвали внешнеполитическую службу Евросоюза и страны-участницы ЕС поддержать Гуайдо.

При этом Вооруженные силы США могут быть отправлены в Венесуэлу, заявил ранее президент США Дональд Трамп. «Не хочу говорить, в каком случае, но это, определенно, одна из возможностей», — отметил Трамп в интервью телеканалу CBS.

«Это была самая богатая страна региона, которая являлась очень важной частью мира. И теперь вы смотрите на нищету, вы смотрите на страдания, вы смотрите на криминал, вы глядите на все, что там происходит», — добавил американский лидер.