Полиция расследует поджог белорусского завода на Украине

Полиция Украины расследует дело о поджоге и уничтожении имущества белорусского асфальтобетонного завода в Николаевской области.

«Проводится полный комплекс следственных и разыскных мероприятий, привлечены лучшие специалисты, производство находится на личном контроле руководства главка полиции. Мы сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении начальника следственного управления полиции Николаевской области Ивана Выгивского.

В полиции отметили, что в Новом Буге неизвестные проникли на территорию предприятия и совершили поджог. По факту преступления совершено уголовное дело.

Ранее посольство Белоруссии в Киеве направило в украинский МИД ноту в связи с разбойным нападением на асфальтобетонный завод в Николаевской области Украины.