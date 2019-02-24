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Политолог оценил заявление Киева об обострении обстановки в Донбассе

24 февраля 2019, 18:24  •  53 • Украина
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT заявление Минобороны Украины об обострении обстановки в Донбассе.
 
РИА Новости
 

«Очевидно, что официальный Киев использует тему Донбасса в своей внутриполитической жизни. Украинский президент, скорее всего, рассматривает вариант обострения ситуации на линии соприкосновения в случае, если такой манёвр принесёт ему электоральные очки. Скорее всего, (Пётр) Порошенко может пойти на обострение во время второго тура при условии, что он попадёт в этот второй тур», — отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация в Донбассе будет и дальше использоваться украинскими политическими деятелями.

«Это Киев занимается обстрелами территории Донбасса… судя по заявлениям официальных лиц украинского государства, Киев не намерен исполнять Минские соглашения», — заключил Мезюхо.

Ранее Минобороны Украины констатировало обострение обстановки в Донбассе в воскресенье, 24 февраля.

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