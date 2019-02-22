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Политические "бои без правил": Как Вашингтон собрался "сливать" Путина
22 февраля 2019, 21:09 • 141 • Политика
Недавнее послание к Федеральному Собранию, с которым выступил президент России, обсуждали многие комментаторы, однако мало кто увидел связь между этим событием, между довольно жёсткой риторикой Владимира Путина и анонсированными недавно санкциями, которые находятся на рассмотрении американского конгресса, а также важными тезисами "Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", который фактически открывает "сезон охоты" на российского лидера.
Однако многие эксперты обращают внимание на пункт этого билля, который ставит задачу перед Национальной разведкой США подготовить доклад об "активах и состоянии" президента России. Под прицелом - всё окружение Владимира Путина, включая его семью. Конгресс желает знать, какие "источники дохода и бизнес-интересы" у российского лидера, инвестирует ли он в недвижимость, где находятся его личные банковские счета.
Конечно, "найти" что-то они постараются. И тут возникает вопрос: а для чего это нужно американскому конгрессу? Ответ лежит на поверхности.
Можно было бы даже не сомневаться в том, что законопроект, о котором мы упомянули, станет предметом разговора в либеральном российском рупоре "Эхо Москвы". И затронет этот вопрос - как будто бы случайно и невзначай - госпожа Латынина в своей программе "Код доступа". И она его не просто затронула, а практически вывалила на слушателей свою убеждённость в том, что именно так всё будет и к чему это приведёт.
Так что "рыть" ради того, чтобы "произвести впечатление", там будут усиленно, "нарытое" выплеснут, как водится, перед благодарной российской оппозицией, а уж они-то постараются добавить своих фантазий.
В Америке прекрасно понимают: пока у руля Владимир Путин, никакие санкции не помогут им достичь желаемого: Россия капитулировать не станет, а любая попытка совершить "цветную революцию" окажется провальной. Так что борьба с президентом России продолжится, только "бои" эти теперь будут вообще без правил.
Первые "ласточки" этого процесса между тем уже "вылетели" из микроблогов Twitter, где о Путине говорят как об "убийце из КГБ".
Царьград решил опросить экспертов, чтобы узнать, как далеко смогут зайти наши политические оппоненты в своём стремлении дискредитировать российского лидера?
По мнению политолога, публициста и историка Армена Гаспаряна, едва ли стоит ждать со стороны США каких-то серьёзных телодвижений для дискредитации Путина хотя бы потому, что все фейки и выдуманные истории в Вашингтоне давно написали и опубликовали. А ничего нового уже появиться не может. Бредятину из серии "как отец Путина выколол вилами глаза его матери" никто уже и читать не будет.
После того как в США завершился шатдаун, в либеральных СМИ опять разгорелась истерика, деньги выделят, и вся ересь, какую можно придумать, потечёт снова. Но касаться она будет не только самого Путина, а России в целом. Возможно, пойдёт речь о губернаторах, членах правительства, российских общественных деятелях. Вот, уже и Фейгин недавно грозился какие-то "расследования опубликовать.
По мнению же политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, общая медийная реакция на послание Путина Федеральному Собранию в целом была достаточно спокойной. Конечно, были некоторые лица, которые отреагировали довольно резко на слова российского президента.
А в Twitter у ведущих американских политиков и даже в микроблоге Дональда Трампа реакции или не было вообще, или она была очень спокойной. В топе новостей нервной реакции на выступление Владимира Путина тоже не было заметно - просто подробно объяснялось, что это было за послание.
Понятно, что те или иные политики будут снова настаивать на определённых действиях в отношении России, и делать это будут максимально агрессивно. Связано это с общей концепцией вашингтонского истеблишмента, который как разогнался в 1992 году, так до сих пор остановиться и не может. Воспринимать это всё надо спокойно.
Если же говорить о попытках дискредитации "Путина и его олигархов", то это происходит постоянно, так что и закон специальный им не нужен для того, чтобы что-то нарыть, слить в прессу и сделать из этого сенсацию. Это будет делаться и дальше по самым разным линиям. Таковы правила информационной войны, считает политолог.
По его мнению, под прицелом окажутся многие сотрудники и руководители спецслужб - и те, кто уже уволен, и те, кто ещё продолжает работать в Вашингтоне. Но они ведь сами устроили себе эту "весёлую жизнь", пытаясь подставить кандидатов и игнорируя волеизъявление американского народа.
И во всём этом замешано много ведомств - и Госдепартамент, и нацразведка, и ЦРУ… Так что им самим сейчас придётся приложить немало усилий, чтобы отразить все атаки.
Однако это вовсе не означает, что мы может расслабиться, надо быть готовыми ко всему. Мы находимся внутри мировой геополитической борьбы. Но придавать какое-то сверхзначение каким-то отдельным моментам тоже не стоит, надо воспринимать это на общем фоне того, что сейчас происходит в США, - на фоне невероятного раскола общества, того, что впору уже называть холодной гражданской войной, резюмировал Дмитрий Дробницкий.
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