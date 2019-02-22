Политические "бои без правил": Как Вашингтон собрался "сливать" Путина

Недавнее послание к Федеральному Собранию, с которым выступил президент России, обсуждали многие комментаторы, однако мало кто увидел связь между этим событием, между довольно жёсткой риторикой Владимира Путина и анонсированными недавно санкциями, которые находятся на рассмотрении американского конгресса, а также важными тезисами "Закона о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", который фактически открывает "сезон охоты" на российского лидера.

Однако многие эксперты обращают внимание на пункт этого билля, который ставит задачу перед Национальной разведкой США подготовить доклад об "активах и состоянии" президента России. Под прицелом - всё окружение Владимира Путина, включая его семью. Конгресс желает знать, какие "источники дохода и бизнес-интересы" у российского лидера, инвестирует ли он в недвижимость, где находятся его личные банковские счета.

Конечно, "найти" что-то они постараются. И тут возникает вопрос: а для чего это нужно американскому конгрессу? Ответ лежит на поверхности.

Можно было бы даже не сомневаться в том, что законопроект, о котором мы упомянули, станет предметом разговора в либеральном российском рупоре "Эхо Москвы". И затронет этот вопрос - как будто бы случайно и невзначай - госпожа Латынина в своей программе "Код доступа". И она его не просто затронула, а практически вывалила на слушателей свою убеждённость в том, что именно так всё будет и к чему это приведёт.

"Напоминаю, чем грозит стране это расследование, с учётом возможностей, которыми обладает разведка США. Может случиться очень некрасиво с нашим суверенным духовным путём, если окажется, что вот наша уникальная общественная формация… если выясниться, что король не то чтобы голый - голый король - это было раньше, - а если выяснится, что король с офшорами <…> когда разведка США нам ещё объясняет, кому на самом деле принадлежат 2 миллиарда с выкладками".

Так что "рыть" ради того, чтобы "произвести впечатление", там будут усиленно, "нарытое" выплеснут, как водится, перед благодарной российской оппозицией, а уж они-то постараются добавить своих фантазий.

В Америке прекрасно понимают: пока у руля Владимир Путин, никакие санкции не помогут им достичь желаемого: Россия капитулировать не станет, а любая попытка совершить "цветную революцию" окажется провальной. Так что борьба с президентом России продолжится, только "бои" эти теперь будут вообще без правил.

Первые "ласточки" этого процесса между тем уже "вылетели" из микроблогов Twitter, где о Путине говорят как об "убийце из КГБ".

PER SOLDI



Altro che sovranismo, prima l'Italia, prima gli italiani



Questi sono pronti ad allearsi con l'ex funzionario KGB, KOMUNISTA arricchito



Sono contro i soldi del mercato, ma quando arrivano per "simpatia" va bene



Italia, provincia russa?#celoPUTINsmo#FacciamoRete — Frusta Metaforica (@frustametafora) 22 февраля 2019 г.

Царьград решил опросить экспертов, чтобы узнать, как далеко смогут зайти наши политические оппоненты в своём стремлении дискредитировать российского лидера?

По мнению политолога, публициста и историка Армена Гаспаряна, едва ли стоит ждать со стороны США каких-то серьёзных телодвижений для дискредитации Путина хотя бы потому, что все фейки и выдуманные истории в Вашингтоне давно написали и опубликовали. А ничего нового уже появиться не может. Бредятину из серии "как отец Путина выколол вилами глаза его матери" никто уже и читать не будет.

"Я не думаю, что будут использовать именно такие технологии, скорее они начнут усиленно вкачивать деньги в российских либералов, чтобы всё-таки создать какой-то аналог "бархатной революции". Они никогда не признают, что их испытанная система может дать сбой, и активизируют работу именно в этом направлении", - сказал политолог в беседе с Царьградом.

После того как в США завершился шатдаун, в либеральных СМИ опять разгорелась истерика, деньги выделят, и вся ересь, какую можно придумать, потечёт снова. Но касаться она будет не только самого Путина, а России в целом. Возможно, пойдёт речь о губернаторах, членах правительства, российских общественных деятелях. Вот, уже и Фейгин недавно грозился какие-то "расследования опубликовать.

"Что же до вилл и миллиардов Путина в офшорах, так они этим давно занимаются, 20 лет ищут, 20 лет публикуют разную ерунду. В последние годы этим стал заниматься Навальный. И его постоянно ловят на том, что он публикует разные фейки. Так что сейчас это продолжится. Единственное, что может измениться - так это объём публикаций, вот он увеличится, конечно", - заключил Армен Гаспарян.

По мнению же политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, общая медийная реакция на послание Путина Федеральному Собранию в целом была достаточно спокойной. Конечно, были некоторые лица, которые отреагировали довольно резко на слова российского президента.

"При этом, когда Америка проснулась и всё послушала, общая реакция на обращение была довольно-таки сдержанной, а изложение сути выступления Путина - наиболее развёрнутым за все последние годы," - отметил в беседе с Царьградом Дробницкий.

А в Twitter у ведущих американских политиков и даже в микроблоге Дональда Трампа реакции или не было вообще, или она была очень спокойной. В топе новостей нервной реакции на выступление Владимира Путина тоже не было заметно - просто подробно объяснялось, что это было за послание.

Понятно, что те или иные политики будут снова настаивать на определённых действиях в отношении России, и делать это будут максимально агрессивно. Связано это с общей концепцией вашингтонского истеблишмента, который как разогнался в 1992 году, так до сих пор остановиться и не может. Воспринимать это всё надо спокойно.

Если же говорить о попытках дискредитации "Путина и его олигархов", то это происходит постоянно, так что и закон специальный им не нужен для того, чтобы что-то нарыть, слить в прессу и сделать из этого сенсацию. Это будет делаться и дальше по самым разным линиям. Таковы правила информационной войны, считает политолог.

"Конечно, у спецслужб сейчас наступает тяжёлый период. Дело в том, что становятся известны попытки их "разыграть", вылезают разные подробности о якобы "российском вмешательстве" в выборы президента и о том, как спецслужбы пытались сначала определить исход выборов, а потом и отменить их итоги, о попытках отстранения от власти избранного президента. Всё это становится достоянием общественности, и разбираться с этой информацией приходится конгрессу США", - сказал политолог.

По его мнению, под прицелом окажутся многие сотрудники и руководители спецслужб - и те, кто уже уволен, и те, кто ещё продолжает работать в Вашингтоне. Но они ведь сами устроили себе эту "весёлую жизнь", пытаясь подставить кандидатов и игнорируя волеизъявление американского народа.

И во всём этом замешано много ведомств - и Госдепартамент, и нацразведка, и ЦРУ… Так что им самим сейчас придётся приложить немало усилий, чтобы отразить все атаки.

Однако это вовсе не означает, что мы может расслабиться, надо быть готовыми ко всему. Мы находимся внутри мировой геополитической борьбы. Но придавать какое-то сверхзначение каким-то отдельным моментам тоже не стоит, надо воспринимать это на общем фоне того, что сейчас происходит в США, - на фоне невероятного раскола общества, того, что впору уже называть холодной гражданской войной, резюмировал Дмитрий Дробницкий.