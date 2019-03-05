Подводная лодка ВМС Индии не смогла проникнуть в воды Пакистана – СМИ

Как говорится в сообщении, ВМС Пакистана обнаружили индийскую подводную лодку и отогнали ее прочь, тем самым успешно предотвратив ее проникновение в пакистанские внутренние воды. В распространенном изданием заявлении сообщается, что ВМС Пакистана продолжат нести миссию по защите морской границы своей страны, сохраняя способность адекватно ответить на любую "агрессию".

По сообщению газеты, последний раз ВМС Пакистана подобным образом пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии в свои внутренние воды в 2016 году.

Напомним, в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется наряженность вследствие нападения на колонну индийских военных, произошедшего 14 февраля в Джамму и Кашмире. Ответственность за атаку, в результате которой погибли более 40 человек, взяла на себя террористическая организация "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").