Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин потребовал от госбанков снизить ставку по ипотеке
Эксперт прокомментировал заявление Медведева о транзите газа через Украину
"Никто на это не идет": Лукашенко упрекнул Россию за отказ от полного ...
О полоцких униатах и униатской мифологии
Главная / Политика

Подводная лодка ВМС Индии не смогла проникнуть в воды Пакистана – СМИ

05 марта 2019, 17:09  •  120 • Политика
ВМС Пакистана заявили об успешном выдворении индийской подлодки, якобы пытавшейся проникнуть во внутренние воды государства. Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на заявление ВМС Пакистана.
Как говорится в сообщении, ВМС Пакистана обнаружили индийскую подводную лодку и отогнали ее прочь, тем самым успешно предотвратив ее проникновение в пакистанские внутренние воды. В распространенном изданием заявлении сообщается, что ВМС Пакистана продолжат нести миссию по защите морской границы своей страны, сохраняя способность адекватно ответить на любую "агрессию".
По сообщению газеты, последний раз ВМС Пакистана подобным образом пресекли попытку проникновения подлодки ВМС Индии в свои внутренние воды в 2016 году.
Напомним, в отношениях между Индией и Пакистаном сохраняется наряженность вследствие нападения на колонну индийских военных, произошедшего 14 февраля в Джамму и Кашмире. Ответственность за атаку, в результате которой погибли более 40 человек, взяла на себя террористическая организация "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
05 марта 2019, 17:09
Провал децентрализации вернет Украину "в мрачные часы 2013 года" – Порошенко
05 марта 2019, 00:54
На Украине стало на одного кандидата в президенты меньше: Мэр Львова снял себя с выборов
04 марта 2019, 21:39
"Украинцы не рады, что их президент облизывает американцев": Политолог раскритиковал "ожидающего поддержки от США" Порошенко
Загрузка...
04 марта 2019, 18:24
Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube
05 марта 2019, 00:54
Демократы потребовали раскрыть детали переговоров Трампа и Путина
05 марта 2019, 17:09
"Не можем, не примем, ну тогда и не надо": Лукашенко о "переполохе" с интеграцией в Россию
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
01 марта 2019, 02:39
Керченская провокация: США предостерегли Украину
27 февраля 2019, 21:24
Такие тонны денег не снились даже полковнику Захарченко: В день ареста Арашуковых спалили миллионы
02 марта 2019, 14:24
"Унизила хваленую военную мощь РФ и макнула мордой в газовые контракты" - украинский блогер о "перемоге" Киева
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
27 февраля 2019, 21:24
Легендарный для Порошенко "Дональд Кук" оказался "бомжующим" по Черному морю "корытом" - фотофакт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.