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Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не довезла в Краснодар

23 февраля 2019, 03:39  •  76 • Политика
В Липецкой области в поле рядом с Ельцом были обнаружены сотни вскрытых и брошенных посылок. Согласно заявлению пресс-службы местного отделения "Почты России", эти посылки были похищены по дороге из Москвы в Краснодар.
Изначально большинство посылок было отправлено в Россию из Китая. Их адресатами преимущественно были жители самого Краснодара и Краснодарского края.
Сообщается, что всем им будет компенсирован ущерб за так и не дошедшие до них вещи из интернет-магазинов.
Сама кража посылок произошла 21 февраля. Водитель, перевозящий груз, сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись, он обнаружил, что пломба с его грузовика была снята, а сами посылки похищены.
В настоящее время сотрудники полиции расследуют обстоятельства кражи и ищут злоумышленников.

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