|
Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не довезла в Краснодар
23 февраля 2019, 03:39 • 76 • Политика
В Липецкой области в поле рядом с Ельцом были обнаружены сотни вскрытых и брошенных посылок. Согласно заявлению пресс-службы местного отделения "Почты России", эти посылки были похищены по дороге из Москвы в Краснодар.
Изначально большинство посылок было отправлено в Россию из Китая. Их адресатами преимущественно были жители самого Краснодара и Краснодарского края.
Сообщается, что всем им будет компенсирован ущерб за так и не дошедшие до них вещи из интернет-магазинов.
Сама кража посылок произошла 21 февраля. Водитель, перевозящий груз, сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись, он обнаружил, что пломба с его грузовика была снята, а сами посылки похищены.
В настоящее время сотрудники полиции расследуют обстоятельства кражи и ищут злоумышленников.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
76
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 февраля 2019, 02:24
|
19 февраля 2019, 16:56
|
17 февраля 2019, 11:09
|
16 февраля 2019, 13:54
|
17 февраля 2019, 17:39
|
22 февраля 2019, 08:09
|
19 февраля 2019, 08:39