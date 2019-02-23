Под Липецком нашли сотни посылок, которые "Почта России" так и не довезла в Краснодар

В Липецкой области в поле рядом с Ельцом были обнаружены сотни вскрытых и брошенных посылок. Согласно заявлению пресс-службы местного отделения "Почты России", эти посылки были похищены по дороге из Москвы в Краснодар.

Изначально большинство посылок было отправлено в Россию из Китая. Их адресатами преимущественно были жители самого Краснодара и Краснодарского края.

Сообщается, что всем им будет компенсирован ущерб за так и не дошедшие до них вещи из интернет-магазинов.

Сама кража посылок произошла 21 февраля. Водитель, перевозящий груз, сделал остановку на трассе и отлучился. Вернувшись, он обнаружил, что пломба с его грузовика была снята, а сами посылки похищены.

В настоящее время сотрудники полиции расследуют обстоятельства кражи и ищут злоумышленников.