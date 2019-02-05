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Под черным костюмом - личина убийцы: Стариков разоблачил дипломатию США советским плакатом

05 февраля 2019, 00:09  •  29 • Политика
Политолог Николай Стариков опубликовал советский плакат об американской дипломатии, который актуален и по сей день. Он наглядно демонстрирует сущность США и называется "Дипломатия по-американски".
На фоне событий в Венесуэле политолог Николай Стариков опубликовал старый советский плакат, который и в наши дни является весьма актуальным. Он называется "Дипломатия по-американски".
На плакате изображена фигура американского дипломата в черном костюме и с чемоданом руке. Где-то в середине эта фигура превращается в солдата с винтовкой за спиной, а чемодан - в железный ящик для патронов.
"Всегда актуальный советский плакат", - отметил политолог.
Напомним, что США официально признали главой Венесуэлы лидера оппозиции, который самовольно объявил себя президентом страны. А вскоре после этого советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон был замечен с бумагой, на которой было написано - 5 тысяч солдат в Колумбию. Это страна является ближайшим соседом Венесуэлы.
Всегда актуальный советский плакат. pic.twitter.com/LYK4WE0LCR
— Николай Стариков (@nstarikov) 4 февраля 2019 г.

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