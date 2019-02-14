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Почувствует мировым лидером: Путин "купил" Лукашенко, пустив на встречу с Эрдоганом и Роухани

14 февраля 2019, 14:54  •  57 • Политика
Как считает историк и политолог Михаил Смолин, у лидера Белоруссии Александра Лукашенко есть большие нереализованные политические амбиции. Только так можно "купить" лидера Белоруссии, чем и воспользовался Путин, пригласив его на обед c президентами Турции и Ирана.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретится с лидерами России, Турции и Ирана в Сочи. Такие планы подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Напомним, Лукашенко принимает участие в трехдневных переговорах с главой России Владимиром Путиным, стартовавшими 13 февраля. Однако 14 февраля в Сочи также пройдет трехсторонний саммит по Сирии, на котором будут присутствовать Путин, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани.
Как считает политолог Михаил Смолин, Лукашенко не хватает участия в большой мировой политике. Он об этом неоднократно заявлял в интервью.
"Помните, Лукашенко говорил, зачем ему объединяться с Россией? У него, мол, у самого есть дворец, самолет... Единственное, чего у него нет, это участия в большой мировой политике. Это единственное, чего нельзя купить. Он больше 25 лет сидит в своем углу, а амбиции есть", - объясняет Смолин.
Он также напомнил, что было время, когда Лукашенко даже хотел стать президентом России. На сегодняшний день, по словам политолога, его желание быть большим политиком только окрепло.
Тем самым, пустив главу Белоруссии на встречу с Эрдоганом и Роухани, российский лидер "делает очень интересный ход". Особенно если учитывать, что неразрешенных вопросов с Лукашенко накопилось очень много.

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