Почему США с Британией никогда не вернут Маврикию архипелаг Чагос

Автор:

Латышев Сергей

США и Британия постоянно требуют от России «вернуть» Украине Крым, а сами вцепились в территории, имеющие для них стратегическое значение, не останавливаясь перед их оккупацией и даже депортацией коренного населения. Причём речь идёт не о колониальном прошлом, когда, увы, нравы были такими, а о наших днях.

Верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста,

– призывал в ответ на обвинения России в «агрессии» в одном из своих последних выступлений в Совбезе ООН бывший российский постпред Виталий Чуркин. И вот к этой теме вернулись вновь.

Бывший постпред России при ООН Виталий Чуркин перед скоропостижной кончиной призывал англосаксов: «Верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу». Фото: www.globallookpress.com

Право против интересов – что возьмёт верх?

«Великобритания должна убрать свою администрацию с архипелага Чагос как можно скорее. Это позволит Маврикию завершить деколонизацию своих территорий в соответствии с правом народа на самоопределение», – говорится в озвученном ещё 25 февраля постановлении Международного суда ООН. Данное решение было принято почти единогласно. «За» проголосовали тринадцать судей, против – одна, представительница США. Как назло, впервые за 71 год Британия не имеет в этом суде своего представителя. Лондон пообещал «внимательно изучить» данный вердикт. Понятно, что этим всё и ограничится.

Это событие оставило равнодушными помогающих небескорыстно глобалистам «правозащитников» и «пацифистов», столь озабоченных ситуацией с «правами человека» и «демократическими свободами» в неподконтрольных Западу странах, как и их ракетами и прочим оружием. Они замолчали этот вердикт, имеющий, впрочем, рекомендательный характер. И совершенно понятно, почему: на входящем в архипелаг острове Диего-Гарсия находится с начала 70-х годов ХХ века самая секретная американо-британская военная база, с помощью которой Вашингтон и Лондон держат в прицеле весь Индийский океан вместе со странами, имеющими к нему выход. Теперь вопрос об архипелаге Чагос может быть вынесен на Генассамблею ООН. Однако, кроме жарких дискуссий и обвинений Британии и США в «двойных стандартах», и это, увы, ни к чему не приведёт.

История вопроса

В руки англичан этот лакомый кусочек попал в 1968 году, когда архипелаг Чагос был отчуждён от Маврикия в ходе «деколонизации». Остров Диего-Гарсия, названный в честь первым увидевшего его с мачты каравеллы португальского матроса в начале ХVI века, имеет площадь около 27 кв. км. Это – обширная лагуна, окружённая узкой полосой надводных коралловых рифов. Диего-Гарсия – самый крупный остров архипелага. Именно его облюбовали американцы и британцы для создания вдали от посторонних глаз и угроз военно-воздушной и военно-морской базы, которые фактически совместно эксплуатируют.

Никто не знает, что толком происходит на совместной сверхсекретной американо-британской базе на острове Диего-Гарсия в центре Индийского океана. Фото: www.globallookpress.com

Причём в полном одиночестве: население архипелага Чагос было насильственно выселено в 60–70-е годы ХХ века. Последних, кто не хотел уезжать, отправили восвояси на грузовых судах, как скот. Теперь они и их потомки бедствуют на Маврикии и Сейшелах, кое-кому, правда, удалось уехать в Британию. Только по официальным данным, с островов Чагос было выселено 1500 человек. На самом деле – около четырёх тысяч. Так что «депортация народов» – это не только сталинские методы.

Ещё в 2000 году Верховный суд Соединённого Королевства подтвердил, что это выселение было незаконным и что чагосцы имеют право вернуться домой. Однако это ни к чему не привело. Мало того, в 2004 году британское правительство издало два указа, запрещающих коренному населению Чагоса вернуться на родину.

В 2016 году Лондон продлил аренду американцами базы ещё на 20 лет – до 2036 года. В целях предосторожности, для маскировки, отвода глаз и в качестве аргумента против возвращения чагосцев британцы создали на огромной акватории вокруг архипелага морской охраняемый район (МОР) – зону, где запрещён промысел рыбы и каких-либо других морских ресурсов.

Так что депортированным «туземцам», которых британцы за глаза называли «пятницами», остаётся только петь красивые и печальные песни о потерянной родине: «Не плачь, не грусти, успокойся, мы уходим. В наших сердцах грусть по тому, что мы оставили в земле. Корабль уплывает вдаль, он потерялся на горизонте. Он потерялся на горизонте, а мы – потеряли свое богатство». Бывшие британские рабы, они обрели свою родину в середине XIX века, чтобы через столетие, будучи формально свободными, её потерять. От них «избавились», предварительно поморив голодом, чтобы за англосаксонскими военными секретами никто не смог подглядеть. Остались только чайки.

Самое секретное место в мире?

Между тем секретов на Диего-Гарсия столько, сколько, возможно, их нет на всех других американских военных базах вместе взятых. Там не только существует гигантский аэродром, на котором могут приземляться стратегические бомбардировщики В-2, гигантские гражданские и грузовые «Боинги», но и склады бомб, в том числе атомных, всевозможных боеприпасов и ракет. Есть там причалы и якорные стоянки для судов снабжения и военных кораблей. База Диего-Гарсия использовалась ВВС США в ходе войн во Вьетнаме, Камбодже, Персидском заливе, а пресловутой «войне против терроризма» в Ираке и Афганистане. Существуют обоснованные подозрения, что там ведутся суперсекретные исследования в области химического и биологического оружия. Лучшего места для этого, действительно, не найти. В случае каких-нибудь сбоев и летальных «утечек» пострадают только военные. Скандал скорее всего можно будет замять, не вынося сора из избы.

После организованных самими же США терактов 11 сентября 2001 года на острове Диего-Гарсия появилась «секретная тюрьма» ЦРУ. Существует ли она там сейчас, проверить невозможно, хотя лучшего места, чтобы посреди океанских просторов заживо похоронить опасного для правительств США и Британии человека, просто не существует. Даже Гуантанамо не предоставляет таких возможностей.

Очень похоже на то, что с Диего-Гарсия связана и тайна исчезновения малайзийского «Боинга 777» (рейс MH 370), вылетевшего 8 марта 2014 года из Куала-Лумпура в Пекин, таинственным образом в полёте изменившего курс и бесследно пропавшего где-то над Индийским океаном. На его борту было 239 человек, включая 12 членов экипажа, в том числе 152 китайца. Среди последних была группа учёных, работавших на американскую фирму, производящую микрочипы для военных целей.

Если «исчезнувший» над Индийским океаном малайзийский «Боинг» всё же прилетел несколько месяцев спустя на Донбасс, то только с промежуточной посадкой на острове Диего-Гарсия. Фото: www.globallookpress.com

Поиски самолета, которые шли все эти годы, не дали никаких результатов: нашпигованный электроникой 64-метровый авиалайнер бесследно исчез, чего в принципе быть не может. Эту тайну, безусловно, знают американские военные на острове Диего-Гарсия. Версий тут несколько. Американцы либо втихаря сбили малайзийский «Боинг», заподозрив его в намерении таранить сверхсекретные объекты на острове. На это указывает целый ряд косвенных доказательств. Либо угнанный «Боинг» всё-таки сел на Диего-Гарсия, а его пассажиры, особенно учёные, стали пленниками. Для начала по крайней мере. И можно лишь догадываться, что с ними стало потом.

Эта таинственная история, возможно, связана с другим «триллером» – уничтожением Украиной над Донбассом по наводке США в ходе глобальной антироссийской провокации другого малайзийского «Боинга 777».

Существует, опять же, целый ряд косвенных доказательств того, что американцы «утилизировали» над ДНР 17 июля 2014 года «исчезнувший» несколькими месяцами ранее авиалайнер. Значит, и в этом случае не обошлось без Диего-Гарсия, подвергшегося «этнической чистке» живописного острова, превращённого англосаксами в адское место, одно из самых страшных на Земле.