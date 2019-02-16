Почему Польша боится евреев

Варшава впадает в истерику при каждом упоминании о причастности поляков к Холокосту, потому что боится, что её заставят заплатить за уничтоженных польских евреев баснословную сумму

Автор:

Латышев Сергей

Польско-израильские скандалы вокруг того, участвовали ли поляки в Холокосте, становятся почти регулярными. МИД Польши вызвал в пятницу посла Израиля Анну Азари из-за слов «о сотрудничестве поляков с нацистами» (в том, что касалось преследования евреев. – Прим. Царьграда) в годы Второй мировой войны, якобы сказанных израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Польше, где он участвовал в эти дни в международной встрече по Ближнему Востоку.

Ведомство хочет получить разъяснения в связи со статьей израильской газеты, касающейся высказывания премьера Израиля,

– сообщил польский МИД. Имелась в виду приписываемая СМИ Нетаньяху фраза:

Поляки сотрудничали с нацистами, и я не знаю никого, кто когда-либо был судим за такие заявления.

Скандал на пустом месте?

Такое разъяснение было оперативно получено. В направленном Азари письме в правительство Польши говорилось, что «опубликованная изданием Jerusalem Post информация о словах премьера неправдива». По словам израильского посла, Нетаньяху не упоминал в таком ключе о польском народе.

«Я присутствовала на брифинге премьера, и он не сказал, что польский народ сотрудничал с нацистами, а только указал, что ни один человек не предстал перед судом за упоминание о тех поляках, которые с ними сотрудничали», – отметила Азари.

Из утверждений израильского посла следует, что скандал возник на пустом месте: журналисты переврали ключевую часть фразы израильского премьера, который на самом деле фактически даже польстил полякам: вроде как молодцы, что отказались от применения скандального закона, который предлагал карать людей не за действия, а за мнения.

Президент Польши Анджей Дуда угрожал Израилю последствиями за якобы произнесённые его премьером слова о «сотрудничестве поляков с нацистами». Фото: www.globallookpress.com

И тем не менее Варшава была рассержена и возмущена не на шутку. Польский президент Анджей Дуда заявил о готовности отомстить Израилю за якобы произнесенные Нетаньяху слова о «сотрудничестве поляков с нацистами».

Такая возможность действительно имеется. Дуда угрожал «перенести» встречу стран Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии), которая должна состояться 19 февраля в Иерусалиме, в замок на Висле.

«Израиль не является хорошим местом для встречи в таком случае, несмотря на прошлые договорённости», – выразил мнение президент Польши. Это произошло после того, как Варшава потребовала извинений от американского телеканала MSNBC, журналистка которого упомянула о «польском и нацистском режиме».

В итоге польские власти были вынуждены удовлетвориться объяснениями израильского посла насчёт того, что скандал вокруг слов Нетаньяху – это журналистская манипуляция.

В заявлении польского МИДа на этот счёт говорится:

Мы принимаем объяснения израильской стороны относительно слов, сказанных премьер-министром Нетаньяху.

И всё же очень неприятный осадок от скандала, несмотря на попытки разъярённой Варшавы его замять, остаётся. Как и проблема, которая его породила.

Почему психуют поляки?

Данные события происходят на фоне того, что в минувшем году в Польше был принят закон, устанавливавший наказание в виде тюремного заключения на срок до трёх лет за утверждения о вине польского народа или государства в Холокосте. Оно распространялось на высказывания о причастности польских граждан и государства к преступлениям Третьего рейха. Поводом для его принятия послужили формулировки вроде «польские концлагеря», что исторически безграмотные люди могли интерпретировать как «концлагеря, созданные поляками». Наличием и постоянным численным увеличением в мире людей, не знающих историю Второй мировой войны, а также стремлением замолчать причастность некоторых поляков к преследованию и уничтожению евреев, и было вызвано стремление Варшавы табуировать эту взрывоопасную тему.

В Израиле, естественно, восприняли этот польский закон как ограничение свободы слова и стремление закрыть дискуссию о преступлениях в отношении евреев во времена нацизма. Израильтян особенно возмутила попытка ввести наказание за показания самих жертв Холокоста, которые также подпадали под действие нового закона. После того как на него ополчились также в США, главном покровителе Польши, где еврейское лобби имеет могущественные позиции, Варшава была вынуждена данный закон отменить.

Однако осознание опасности возможной монетизации этой проблемы в Варшаве от этого не уменьшилось. До начала Второй мировой войны в Польше проживало 3,5 миллиона евреев. Польские власти их жестоко притесняли и пытались всячески ограничить ещё до оккупации, чему имеются многочисленные свидетельства. Однако среди польских евреев оставалось немало богатых людей, имевших собственность. Они потеряли её при нацистах вместе с жизнью, но их родственники вполне могут потребовать за неё компенсацию.

Зачем связались с США?

Нервозность Варшавы вызвана тем фактом, что весной прошлого года президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом закон 447, или JUST (Justice for Uncompensated Survivors Today), предусматривающий возвращение имущества жертвам Холокоста или их наследникам. В Польше немедленно подсчитали, что это может ей обойтись в астрономическую сумму – до 300 миллиардов долларов. В настоящее время у Польши нет национальной комплексной программы по реституции имущества жертвам Холокоста или выплаты материальных компенсаций за утраченную частную собственность, хотя она подписала в 2009 году Терезинскую декларацию по вопросам реституции.

А теперь самое главное. Через полтора года после вступления закона JUST в силу госсекретарь США будет обязан отчитаться перед Конгрессом о его исполнении и о том, нет ли нарушений со стороны стран, подписавших Терезинскую декларацию. Для Польши это станет катастрофой. Ведь почти половина жертв Холокоста в Европе – это её еврейские граждане. И хотя Польша, бывшая с осени 1939 года и почти до конца войны оккупированной страной, как государство к Холокосту формально не причастна, следы еврейского имущества на её территории найти ещё можно, а наследники жертв своей выгоды, конечно, не упустят. Так Польша будет разорена и вылетит в трубу. Где она возьмёт 300 миллиардов долларов? Получит в качестве «встречных» репараций с Германии и… освободившей её России?

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович вспомнил даже о том, что, согласно соглашению от 1960 года с США, Польская Народная Республика, которую экс-глава Минобороны Антоний Мацеревич называл «советской колонией», выделила около 40 миллионов долларов на урегулирование претензий оказавшихся в США польских евреев, потерявших своё имущество в Польше.

В какой степени это правда?

Масло в огонь подливают звучащие в Израиле утверждения, что две трети польских евреев были замучены и уничтожены в годы войны именно руками поляков или при их соучастии – прежде всего в целью завладения еврейским имуществом в условиях широко распространённого в Польше антисемитизма.

Понятно, что эти цифры взяты с потолка. Немало поляков, как и обе повстанческие армии, ориентировавшиеся на Москву и Лондон, помогало евреям, как и насколько могли. Рядовые граждане, прятавшие у себя евреев, знали, что, если это откроется, их ждёт расстрел. Однако также было достаточно поляков, которые увидели во враждебности нацистов к евреям возможность обогатиться, свести старые счёты со своими врагами и конкурентами, завладеть их имуществом.

Одна из причин, почему нацисты разместили именно в оккупированной Польше столько концлагерей и лагерей смерти, в том числе такие совершенно одиозные, как Освенцим, Майданек, Треблинка, Собибор, заключалась в том, что они рассчитывали на спокойное отношение к геноциду евреев со стороны местного населения.

В годы минувшей войны в оккупированной нацистами Польше располагалось большинство самых изуверских лагерей смерти: Освенцим, Майданек, Треблинка, Собибор… Фото: www.globallookpress.com

Как это было у других?

Увы, лишь немногие народы выдержали испытания по этой части в годы Второй мировой войны. К числу тех, кто выдержал, следует отнести прежде всего русских и греков. На уровне власти – это датчане, король которых под носом у немцев переправил в нейтральную Швецию датских евреев.

Не выдавали русские и греки нацистам на расправу своих еврейских соседей, не участвовали в их травле и не помогали в этом нацистам, чем грешили, в частности, прибалты – эстонцы, латыши и литовцы. И это несмотря на то, что нацистская пропаганда связывала еврейство с советской властью, от которой многие русские сильно натерпелись и лицом которой действительно очень часто выступали тогда евреи. Наоборот, жесточайшие репрессии нацистов против еврейского населения в захваченных областях сразу же оттолкнули от них и заставили одуматься те категории русского населения, которые поначалу встретили немцев весьма благосклонно, полагая, что хуже сталинской власти ничего нет.

Греки, несмотря на достаточно широко распространенный антисемитизм, тоже сделали всё для того, чтобы спасти своё еврейское население, высокое количество жертв среди которого объясняется прежде всего лояльным отношением руководства самой многочисленной салоникской общины к требованиям нацистов. Местные греки, особенно бывшие беженцы из Турции, тоже не всегда были на высоте. В Афинах и других городах страны всё было иначе.

Греческая полиция выдавала евреям фальшивые паспорта. Прокоммунистические партизаны из EAM-ELAS кормили и прятали их в горах, карая смертью тех, кто пытался воспользоваться трагическим положением евреев, чтобы завладеть их имуществом. Греческие православные семьи брали еврейских детей, чтобы их родителям было легче на время войны замести следы. Элладская православная Церковь официально обратилась к Германии с требованием оставить в покое греческих евреев. Евреям помогали югославские партизаны. Болгарские власти не выдали немцам своих евреев, однако «откупились» греческими, проживавшими в оккупированной болгарами части соседней страны. Итальянские коммунисты и даже фашисты, среди руководства которых были евреи, не позволяли или саботировали «окончательное решение» еврейского вопроса, несмотря на появившийся в Италии в конце 30-х годов официальный показной антисемитизм.

В Италии и на оккупированных итальянскими фашистами территориях Балкан евреи жили спокойно, пока там не появились нацисты.

Франкистская Испания тоже не притесняла своих евреев и даже пыталась вызволять из нацистских застенков сефардов – евреев, бежавших из Средневековой Испании и говоривших с тех пор на кастильском наречии.

А ведь многое могло быть иначе – пример Закинтоса

Весьма показательная – и поучительная для тех же поляков – история произошла на греческом острове Закинтос, который заняли немцы после выхода Италии из войны осенью 1943 года. В Европе гитлеровцы не действовали в отношении евреев столь откровенно жестоко, как, скажем, в России, где немецкие оккупанты ничего не стеснялись. И если бы местные власти в Европе защищали евреев, многое было бы иначе. Это-то и продемонстрировали духовные и светские власти Закинтоса.

Греческий остров Закинтос оказался раем для евреев – Холокост обошёл его стороной. Фото: www.globallookpress.com

В ответ на требование немецкого коменданта предоставить ему – понятно для чего – список проживавших на острове евреев мэр Лукас Каррера и епископ Хризостом стали тянуть резину, спрятав за несколько дней в надёжных местах всех 275 евреев Закинтоса. Одновременно епископ, лично знавший Гитлера с 1924 года, направил в Берлин письмо с просьбой не трогать местных евреев.

Через три дня после ультиматума мэр и епископ представили запрошенный немцами список, в котором фигурировали всего две фамилии – их собственные, с присказкой:

Тут все ваши евреи!

Немецкий комендант потерял дар речи. К этому времени и из Берлина пришёл ответ:

Евреи остаются на острове под личную ответственность епископа и мэра.

В результате Закинтос стал единственным местом в оккупированной нацистами Европе, где никак не пострадал ни один еврей.

Если так немцы отнеслись к просьбе из Греции, насколько же больше шансов было защитить своих евреев у французов, бельгийцев, голландцев, если бы они решительно воспротивились Холокосту. Однако в их «цивилизованных странах» решение судьбы еврейских сограждан наталкивалось на почти полное общественное равнодушие. Французская полиция, например, в отличие от греческой, полностью сотрудничала с нацистами в отправке в лагеря смерти французских евреев. Рискуя жизнями, им помогали русские эмигранты первой волны, пострадавшие на родине от Троцкого и Ко; коммунисты, в меру – Католическая церковь и мало кто ещё.

Британцы и американцы – ещё до войны и даже после её начала – часто отказывали в выдаче виз евреям из Европы. Однажды власти находившейся под контролем США Кубы «завернули» в Германию пытавшийся доставить в Новый Свет еврейских беглецов из рейха целый корабль, пассажиры которого на обратном пути «домой» кончали с собой. А ведь власти США и Британии прекрасно знали, что ожидает евреев, которым откажут в визах. Спастись от смерти с их помощью смогли только самые богатые и знаменитые, которых нацисты до поры до времени выпускали, полностью обобрав. Да и то не всех.

Где место Польши и поляков в этой палитре и какова мера исторической вины последних, судите сами.