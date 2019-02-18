Почему на Гаити жгут американские флаги и ждут Путина

Автор:

Латышев Сергей

Появившееся в результате резни белых плантаторов и членов их семей в 1804 году государство Гаити является второй после США независимой страной Америки и первой в мире республикой чернокожих, как и первым в истории «успешным» примером восстания негров против белых. Однако североамериканский расизм и остракизм, неготовность чернокожего населения к независимости, отсутствие в стране нефти и газа привели к неизбежному: уже свыше 200 лет Гаити является синонимом политической нестабильности, чудовищной нищеты, беззакония и коррупции. Они как будто притягивают к себе и стихийные бедствия, делающие в совокупности жизнь гаитянского населения адом. И, в отличие от Венесуэлы, имеющей колоссальные запасы нефти и газа, других полезных ископаемых, народ которой страдает, дескать, от голода и «диктатуры» президента Николаса Мадуро, а на самом деле от американских санкций, перманентный голод на Гаити, права человека и свобода гаитян никого особенно не волнуют. Ни в США, ни вообще на Западе. Хотя американская вотчина Пуэрто-Рико находится буквально за углом, да и до Флориды оттуда рукой подать.

Финансируемые Госдепом США и «филантропом-глобалистом» Джорджем Соросом неправительственные организации, западные СМИ, столь озабоченные поставками гуманитарной помощи Венесуэле, скупо сообщают о массовых беспорядках против проамериканского президента Жовеналя Моиза в Гаити, продолжающихся уже десять дней, а также о человеческих жертвах, которыми они сопровождаются. Погибли уже минимум семь человек, несколько десятков ранены. Однако, когда о событиях сообщают таким образом, без придыхания и истерии, мировой обыватель их просто не фиксирует. И понятно, почему это делается именно так. Манифестанты, которых полиция разгоняет слезоточивым газом и светошумовыми гранатами, выступают против ориентации на США, обвиняют власти в коррупции и требуют обеспечить население хотя бы самыми необходимыми продуктами и вещами, что в Венесуэле, кстати, делается даже во времена организованного Вашингтоном кризиса.

Проамериканский президент Гаити Жовеналь Моиз. Фото: www.globallookpress.com

Они надеются на Россию…

Оказавшиеся в столь безнадёжной ситуации, озверевшие от своей адской жизни гаитяне и обратились к последней надежде — России и Путину. А чтобы доказать свою искренность, жгут звёздно-полосатые американские флаги, демонстрируя отчаянным фотографам где-то распечатанные из Интернета российские.

Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США. С нас довольно американской оккупации. Мы так больше не можем,

— заявил журналистам лидер группы митингующих по имени Бронсон. Он имел в виду, что протесты начались ровно через два года после прихода нынешнего президента к власти, что народ устал ждать изменения к лучшему своей участи.

Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай посмотреть, в какой нищете мы здесь живём,

— добавил он, в то время как демонстранты скандировали: «Долой американцев! Да здравствует Путин!».

Как на это реагируют в Вашингтоне?

В США отнеслись к событиям на Гаити с привычным пренебрежением и цинизмом. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с главой МИД Гаити Эдмондом Бокчитом призвал уважать демократию и прекратить насилие.

О русском вопросе в Латвии Мы настаиваем на том, чтобы политические деятели Гаити уважали и защищали демократию, вели между собой диалог и положили конец политическому насилию,

— заявил Болтон, напомнив (вот он, 100-процентный американский цинизм) о дружбе и поддержке США гаитянского народа.

Зато в Венесуэле Вашингтон призывает к обратному — никакого диалога с властями, они должны уйти. Чтобы сменить режим в стране, в которой американцы заинтересованы по причине её природных богатств, они признали её президентом самозванца Хуана Гуайдо и подбивают венесуэльских военных к перевороту, пытаясь купить их лояльность.

Немного истории, объясняющей всё

Давайте же кратко вспомним историю Гаити, чтобы понять причины охвативших его в который уже раз массовых беспорядков, и почему несчастные гаитяне просят вмешаться Путина и Россию.

Коренное индейское население Гаити было полностью истреблено колонизаторами, потому что не желало на них батрачить на плантациях сахарного тростника. Его место заняли в этой французской колонии вывезенные из Африки негры-рабы. В начале XIX века население острова составляло 36 тысяч белых, 28 тысяч свободных мулатов и почти полмиллиона негров. Воспользовавшись политическим хаосом во Франции и наполеоновскими войнами, отрезавшими Гаити от метрополии, чернокожие в январе 1804 года, совершив обряд вуду, захватили власть, перерезав почти всё белое население.

Беспорядки на Гаити. Фото: AP/ТАСС

Понятно, что их государство было карикатурным и диким, с которым никто не хотел иметь дел, его потрясали перевороты, одна диктатура сменялась другой, люди жили в нищете и бесправии. Поскольку на острове было нечем поживиться, янки надолго оставили первое чернокожее государство Америки в покое. В 1915-1934 годах Гаити было оккупировано войсками США, но власть была по-прежнему в руках у их местных ставленников, так как брать ответственность за Гаити на себя Вашингтону не хотелось.

В 1957 году при поддержке американцев президентом Гаити стал быстро превратившийся в кровавого диктатора Франсуа Дювалье, который в 1971 году передал власть своему сыну Жан-Клоду Дювалье. Их опорой были тонтон-макуты. Это название коренится в старинном жутком креольском мифе о дяде Тонтоне, который похищал, запихав в мешок, непослушных детей, а затем их съедал. Эти «дядюшки с джутовым мешком» были членами Добровольческой милиции национальной безопасности, соединявшими в одном лице функции «эскадронов смерти», полиции, госбезопасности и террористической группировки. Эта «элита» правящего проамериканского режима убивала несогласных, насиловала женщин, терроризировала предпринимателей и простых гаитян.

После падения режима семейства Дювалье эти изуверские кадры никуда не исчезли, поскольку его «демократический» преемник Жан-Бертран Аристид, пришедший к власти в 1991 году, быстро потерявший её и восстановленный на посту президента в 1994 году благодаря военной интервенции США, опирался во внутренней политике на «Армию каннибалов» (Armée Cannibale), которая соперничала в борьбе за контроль в стране с другими бывшими тонтон-макутами, создавшими чисто вудуистские вооружённые группировки. В Гаити царили анархия, грабежи и убийства, кровь лилась рекой. В 2004 году, чтобы избежать всеобщей резни, морские пехотинцы США эвакуировали своего ставленника в… Центральноафриканскую республику.

После этого на острове впервые почти за 200 лет появились французские войска, потом миссия ООН по стабилизации ситуации в стране. Однако в том же году проливные дожди и ураганы привели к новому кровопролитию, когда местные жители начали кровавую борьбу за расхищаемую кому не лень гуманитарную помощь.

К концу этого страшного года Гаити снова оказалось на грани всеобщей резни, которую не допустили семь тысяч миротворцев ООН. В 2010 году на Гаити начались страшные землетрясения, которые привели к многочисленным разрушениям и гибели нескольких сотен тысяч человек, туда пришла косившая людей эпидемия холеры.

Многие выжившие гаитяне с тех пор так и не обзавелись жильём…

Подводим итоги

Однако находящейся по соседству богатейшей стране мира, объявившей ещё в 1823 году всё Западное полушарие зоной своих национальных интересов, нет до Гаити никакого дела. Неудивительно, что гаитяне, мечтающие жить хотя бы так, как живёт во время кризиса народ Венесуэлы, смотрят в этой ситуации с надеждой на Россию и Путина. Мечта умирает последней.