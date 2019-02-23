Почему Кремль решил избавиться от Асада

Кто сегодня в Сирии влиятельнее всего? Многим в России хочется думать, что именно Москва контролирует большинство происходящих в арабской стране движений. Будь-то хоть политика, хоть бое

Кремль, конечно, хорошо обосновался в САР, тем не менее, у него достаточно конкурентов. Первыми, конечно, на ум приходят Соединенные Штаты Америки. Их вряд ли можно причислить к стороне, заинтересованной в спасении ближневосточного государства. На их счету несколько «зарезанных» арабских республик — Ирак, Ливия. После них везде остаются только руины. Да, арабы такой народ, что стоит чуточку поддать огня, как вспыхнет все. Но пока они в ежовых рукавицах диктаторов, все будет в порядке. Да, и Каддафи и Хусейн были суровыми правителями, но при них люди жили намного лучше, чем сейчас. Сейчас, это и не жизнь вовсе, а выживание. И всему виной американцы, которые показали арабам, как воевать по их правилам. Вероятно, в САР они сделали бы то же самое. Русские не дали.

Что ж, из-за вмешательства Москвы пришлось в срочном порядке менять планы. И вот уже американцы действительно ведут войну за спасение Сирии от терроризма, пускай это и связано с желанием опередить РФ в борьбе за поглощение сирийских территорий. Это привело к тому, что на сегодняшний день Вашингтон намного влиятельнее в Сирии, чем в давно облюбованном им Ираке. Сейчас основной конкурент РФ в Сирии именно Штаты. Но все может быстро измениться, учитывая, что Дональд Трамп по-прежнему активно борется за вывод своих людей из далекой восточной страны. Так что, со Штатами все решится либо очень хорошо, либо очень плохо. Тут иного не дано.

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Куда все сложнее с Ираном. Тегеран вроде бы как является нашим союзником. Он всегда без проблем предоставлял своих людей для ведения сухопутных операций против террористов, чем существенно облегчил для Москвы задачу освобождения арабской республики. Помимо этого, для нас Сирия обошлась относительно дешево именно благодаря персам. У России практически не было никаких затрат кроме военных. Иранцы же помимо содержания солдат занимались еще и тем, что кормили и одевали половину Сирии, в том числе и Башара Асада.

И глупо было бы думать, что Тегеран ничего не захочет взамен. Он хочет, хочет взамен Сирию. Многие этим недовольны — США, Израиль, например. А что Россия? Она вроде бы поддерживает иранцев, но на самом деле всем прекрасно известно, что рост влияния Ирана на сирийский режим приведет к постепенному вытеснению РФ. Это делает Тегеран конкурентом Кремля. И постепенный рост давления на Иран со стороны Москвы как раз говорит о том, что борьба между союзниками уже вовсю идет. Мы несколько раз уже акцентировали внимание на сокращении иранских баз в САР. Этому способствовала Россия. Кроме того, из отдельных районов иранцы были и вовсе выведены. Под различными предлогами, но всякий раз до конца дело доводили российские специалисты.

Но проблема Кремля в том, что он, по сути, упустил удачный момент. Да, пока РФ занималась попытками наладить диалог с Турцией, Израилем и США, Иран активно вмешивался во внутриполитическую жизнь САР. В итоге, складывается впечатление, это привело к тому, что на сегодняшний день персы решают в стране намного больше, чем РФ.

На это также обратили внимание турецкие эксперты Стамбульского независимого центра экономики и внешней политики. В их докладе со ссылкой на различные источники утверждается, что противостояние РФ и Ирана внутри Сирии уже длится некоторое время. При этом Асад рассматривается как на 90% проиранский президент. Россия же хочет создать свой противовес. И для этой цели будто бы хорошо подходит генерал Хасан Сухейль. Человек в Сирии очень известный, да и за ее пределами о нем слышали многие.

Сухейль прославился тем, что руководил так называемыми «Силами Тигра». Почему Тигра? Да потому, что так называют самого Сухейля. Да, спецназ сирийской армии назван по прозвищу руководителя. Его люди всегда были впереди всех, всегда они первыми шли под пули и справлялись с задачами лучше прочих. Но с некоторых пор Асад, по всей видимости, стал беспокоиться по поводу роста его влияния. В итоге, президент фактически расформировал «Силы Тигра», а сам Сухейль перестал быть таким нужным. Это можно было расценить, как приближение мира и тому подобное, но весьма странно, что такой ценный кадр не понадобился на другой ключевой должности — на высокий пост аль-Хасана Асад так и не назначил.

А вот России этот человек вполне может пригодиться как тот самый противовес для проиранского Асада. Конечно, в одночасье лицом номер один его никто не сделает, но вот возглавить воссоздаваемую армию он вполне может. Тем более российские специалисты как раз тем и занимаются, что создают полноценную армию для Сирии. Интересные предположения, но много ли в них правды?

Российский востоковед и политолог Олег Гущин полагает, что все тут логично. Действительно России может понадобиться такой человек, раз уж она намерена получить свое.

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— Единственное реальное решение — это всегда справедливое. Тут важно обратить внимание на то, что реальная коалиция, занимающаяся Сирией, только одна — это Россия, Иран и Турция. США, конечно, говорят, что у них своя коалиция, но делают, что хотят, а остальные только подмахивают. Это диктат США и никакой коалиции в этом нет. И вот нам, наконец, удалось усадить всех за стол и уговорить турок и иранцев взаимодействовать, что, на самом деле, очень удивительно. Плюс ко всему четвертым, незримым участником определенно является Израиль. Все эти стороны чего-то хотят от Сирии. Израилю, например, нужно, чтобы иранцы по нему не стреляли, к тому же они хотели бы безопасную границу у Голан. Туркам надо решить курдскую проблему. Это вопрос безопасности государства Эрдогана, который, помимо всего прочего, сильно ностальгирует по империи. А чего хочет Иран? Противоположного тому, чего хочет Израиль. И для России это проблема. Главная. Очевидно, что нам нужен и Иран, и Израиль. То, что Россия и Иран так или иначе конкурируют за Сирию, — это факт. Но при этом всем надо понимать, что Асад сам по себе не бесхребетный. Конечно, иранцам он обязан всем и так или иначе должен что-нибудь делать из того, что те ему говорят, но о полном контроле речи быть не может. Асад сам способен на принятие различных решений и где-то из-за этого им могут быть недовольны. Те же иранцы или Кремль. Но, повторюсь, иранцы кормят Асада, кормят его страну и одевают, так что с ними надо считаться. Разумеется, в России этот фактор учитывается, оттого создание противовеса выглядит логичным.

«СП»: — Предположим, все это так, и РФ действительно сделала ставку на Сухейля аль-Хасана, но как сделать его первым лицом Сирии?

— Делать президентом его и ненужно. Если он станет руководителем Армии, то автоматически становится лицом номер два. Это для лоббирования российских интересов достаточно. Сторонник — это всегда хорошо, два — лучше, ну а если это целая армия, так и вовсе замечательно.

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