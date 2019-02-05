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Почему Европа отреклась от Мадуро?

05 февраля 2019, 19:39  •  181 • В мире
Большинство стран Европейского союза признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Чем объясняется проамериканская позиция ЕС, и почему Италия решила остаться в стороне?
Автор:
Гасанов Камран
Вслед за американцами почти все страны Европы признали Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В числе отрекшихся от Николаса Мадуро оказались ведущие европейские державы, включая Британию, Францию, Германию и Испанию.
Решение стран ЕС не было чем-то неожиданным. Накануне истёк срок ультиматума Брюсселя, согласно которому действующий президент Николас Мадуро в течение восьми дней должен был провести досрочные выборы. Мадуро давлению Европы не поддался, за что они и лишили его политической поддержки.
Лидирующую роль в признании Европой Гуайдо сыграл верный союзник и вассал американцев – Великобритания. Лондон ещё до Вашингтона ввёл санкции против Мадуро. Банк Англии заморозил венесуэльское золото на сумму 1,2 млрд долларов.
Николас Мадуро не созвал президентские выборы в течение 8-дневного лимита, установленного нами. Так что Соединённое королевство, наряду с европейскими союзниками, теперь признаёт Гуайдо временным конституционным президентом до проведения заслуживающих доверия выборов. Будем надеяться, что это приблизит нас к прекращению гуманитарного кризиса,
- написал глава британского МИД Джереми Хант в Twitter.
Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis
— Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 февраля 2019 г.
Джереми Хант. Фото: www.globallookpress.com

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