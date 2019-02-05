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По мнению Пушкова, Порошенко видит себя Мадуро, а Юлию Тимошенко - Гуайдо

05 февраля 2019, 06:39  •  51 • В мире
Сенатор Алексей Пушков написал о дальновидности президента Петра Порошенко. Сенатор полагает, что глава государств быстро провел параллели между собой и Мадуро, между Тимошенко и Гуайдо
Сетанор Алексей Пушков отметил дальновидность главы украинского президента Петра Порошенко и его администрации Киев в том, что Киев не стал признавать оппозиционного политика Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэллы.
Украина попыталась выбраться из этой неловкой ситуации максимально дипломатично.
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что официальный Киев признает Хуана Гуайдо в качестве главы "демократической оппозиции" и лидера ее парламента.
Пушков очень легко объяснил, почему в этот раз Киев вечно выступающий наперерез России и её партнерам, в это раз не выстроился первым поддержать США и ряд европейских стран в признании главой государства лжепрезидента.
Сенатор считает, что Порошенко боится, ведь это создаст прецедент.
И в случае его победы на выборах, Тимошенко может вывести на улице тысячи людей и объявить себя исполняющий обязанности президента. И, возможно, Запад её поддержит.
Ведь как пишут многие независимые журналисты, США обходится очень дорого содержать и финансировать пиар столько не популярного лидера Украины, можно найти и другого проамериканского ставленника.

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