По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы

На Украине нашли новый "дефект" Крымского моста. На этот раз украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний заявил, что по Крымскому мосту физически не могут ходить поезда.

Отсутствие каких-либо познаний в инженерном деле не помешали эксперту найти в конструкции Крымского моста "нестабильность". Также Загородний выразил "искреннее" опасение, что мост может вообще рухнуть.

"Я думаю, что Россия не запустит на этом мосту железнодорожную ветку, потому что, скорее всего, мост нестабилен", - приводит слова украинского эксперта "Утро.ру".

В качестве доказательства своей правоты Загородний привёл "железный" аргумент. Он заключается в том, что между Кубанью и Керчью было возобновлено паромное сообщение.

Напомним, что в начале строительства украинские эксперты в один голос заявляли, что мост возвести невозможно. Затем, когда были построены первые видимые части моста, на Украине появились заявления о том, что "всё снято на Мосфильме". Теперь, когда по Крымскому мосту уже вовсю ездят автомобили, любимой темой украинских СМИ стали предсказания, когда мост рухнет.