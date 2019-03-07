Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Су-30 увернулись от F-16: как Индия воюет с Пакистаном
Не пустили на Украину наблюдателей - не признавать результаты выборов: Эксперт в...
Натовские инвалиды победили русских (Роман Романов)
"Уже второпях пакует чемоданы": Порошенко подозревают в подготовке к б...
Главная / Политика

По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы

07 марта 2019, 04:54  •  107 • Политика
У Крымского моста - проблемы, о поездах можно забыть, сообщил украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний.
На Украине нашли новый "дефект" Крымского моста. На этот раз украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний заявил, что по Крымскому мосту физически не могут ходить поезда.
Отсутствие каких-либо познаний в инженерном деле не помешали эксперту найти в конструкции Крымского моста "нестабильность". Также Загородний выразил "искреннее" опасение, что мост может вообще рухнуть.
"Я думаю, что Россия не запустит на этом мосту железнодорожную ветку, потому что, скорее всего, мост нестабилен", - приводит слова украинского эксперта "Утро.ру".
В качестве доказательства своей правоты Загородний привёл "железный" аргумент. Он заключается в том, что между Кубанью и Керчью было возобновлено паромное сообщение.
Напомним, что в начале строительства украинские эксперты в один голос заявляли, что мост возвести невозможно. Затем, когда были построены первые видимые части моста, на Украине появились заявления о том, что "всё снято на Мосфильме". Теперь, когда по Крымскому мосту уже вовсю ездят автомобили, любимой темой украинских СМИ стали предсказания, когда мост рухнет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
06 марта 2019, 12:39
"За деньги маму продадут": Пономарёв и Бабченко раскритиковали Google за исправленную ошибку на карте Крыма
06 марта 2019, 12:39
Германия будет следить за Россией с помощью Airbus - СМИ
06 марта 2019, 12:39
Глава комитета Госдумы Плетнева призвала лечить гомосексуалистов
Загрузка...
07 марта 2019, 01:39
"Меньше комфорта у представителей власти": Эксперт о выступлении Орешкина как о новом формате выступлений в ГД
06 марта 2019, 15:54
Даже если отдать Крым, они начнут претендовать на Воронеж: Эксперт о неизбежности претензий Украины к России
06 марта 2019, 22:24
Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений - Лавров
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 февраля 2019, 16:54
Нетаньяху предупредил Путина о войне с "сухопутным вторжением" и "ракетным ударом" - СМИ
06 марта 2019, 09:09
На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу
05 марта 2019, 07:24
Украинские СМИ «разместили» в Азовском море, где «бычки еле-еле под воду спинные плавники прячут», 8 подлодок России
03 марта 2019, 13:09
"Подхрюкивающие в шоке": Спортсмены сломали стол ради селфи с Путиным - видео
03 марта 2019, 16:24
«Огласим весь список»: министр Венесуэлы посмеялся над США
03 марта 2019, 03:24
В Польше увековечивают память военного преступника – убийцы белорусов
06 марта 2019, 06:09
Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.