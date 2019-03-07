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По Крымскому мосту никогда не поедут поезда: Украинский эксперт нашёл новый "дефект" переправы
07 марта 2019, 04:54 • 107 • Политика
У Крымского моста - проблемы, о поездах можно забыть, сообщил украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний.
На Украине нашли новый "дефект" Крымского моста. На этот раз украинский эксперт в политологии и экономике Тарас Загородний заявил, что по Крымскому мосту физически не могут ходить поезда.
Отсутствие каких-либо познаний в инженерном деле не помешали эксперту найти в конструкции Крымского моста "нестабильность". Также Загородний выразил "искреннее" опасение, что мост может вообще рухнуть.
В качестве доказательства своей правоты Загородний привёл "железный" аргумент. Он заключается в том, что между Кубанью и Керчью было возобновлено паромное сообщение.
Напомним, что в начале строительства украинские эксперты в один голос заявляли, что мост возвести невозможно. Затем, когда были построены первые видимые части моста, на Украине появились заявления о том, что "всё снято на Мосфильме". Теперь, когда по Крымскому мосту уже вовсю ездят автомобили, любимой темой украинских СМИ стали предсказания, когда мост рухнет.
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