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По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
24 февраля 2019, 15:09 • 120 • В России
В российских аэропортах пассажиры теперь смогут проходить в самолёт по электронному посадочному талону при самостоятельной онлайн-регистрации. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля. При этом останется возможность оформить бумажный талон на стойке регистрации. Эксперты считают, что новая мера ускорит процесс посадки пассажиров и сделает его более удобным. В московских аэропортах сообщили, что технически готовы к нововведениям.
© Taxi / Getty Images
Российские аэропорты теперь могут пропускать пассажиров в самолёт по электронным посадочным талонам. Приказ Минтранса РФ, регламентирующий этот порядок, вступил в силу 24 февраля.
«При самостоятельной онлайн-регистрации на рейс пассажиру будет предоставляться электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта», — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что талон можно использовать в аэропорту при наличии информационной системы, включающей в себя электронную базу данных досмотра, и устройства, сканирующего штрихкод.
Перевозчик сам должен сообщить пассажирам о возможности использования электронного талона. В частности, соответствующую информацию можно разместить на официальном сайте компании.
Вместе с тем талон по-прежнему можно будет напечатать на бумажном носителе. В Минтрансе отмечают, что он может понадобиться людям, которым необходимо отчитаться о рабочей поездке.
При этом электронные талоны будут использовать только в тех аэропортах, которые к этому готовы. Об этом в беседе с RT рассказал председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков.
«У них должна быть своя система учёта предполётного досмотра — только в этом случае возможно использование посадочного талона в электронном виде», — отметил эксперт.
Новые правила ускорят процесс посадки, считает председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Однако вопрос сдачи багажа по новой схеме может потребовать уточнений, считает эксперт.
«Но есть одно правило, которое ещё необходимо дополнительно отработать, — это возможность сдачи багажа без присутствия сотрудника аэропорта, в автоматическом режиме», — добавил Зотов.
Он подчеркнул, что возможность зайти в самолёт с помощью электронного талона во всех аэропортах России появится в течение нескольких месяцев, но в Москве её можно ждать уже в ближайшее время.
«Это достаточно положительно, поскольку примерно 50%, даже чуть больше, всех перемещений приходится на московский авиаузел. В регионах данная норма будет отрабатываться, и в течение пары месяцев всё появится», — сказал Зотов.
Готовы к нововведениям
В московскому аэропорту Шереметьево заявили, что технически готовы обслуживать пассажиров по электронным посадочным талонам, однако точная дата запуска такого сервиса пока не известна.
В аэропорту Домодедово рассказали РИА Новости, что также готовы к нововведению с технической точки зрения: все выходы на посадку в едином терминале оснащены автоматизированными турникетами, способными распознать 2D-штрихкод и QR-код как на бумажном, так и на электронном носителе. В то же время в Домодедове не уточнили, когда можно будет начать пользоваться электронными талонами в соответствии с новыми правилами.
Представители аэропорта Внуково заявили, что электронные талоны планируется начать использовать в 2019 году.
В аэропорту Уфы сообщили, что возможность войти в самолёт по электронному талону действует с конца 2018 года — ею уже воспользовались около 1200 человек.
В свою очередь, в калининградском аэропорту Храброво рассказали, что работают над возможностью введения услуги. В санкт-петербургском Пулкове заявили, что изучают перспективу обслуживания пассажиров с использованием электронных талонов, однако пока такие услуги не оказываются.
Заслуженный пилот России, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник в беседе с RT заявил, что положительно оценивает новую систему.
«Пора избавляться от бумажек. Сейчас покупаются электронные билеты — что на поезд, что на самолёт. Конечно, удобнее иметь талон в электронном виде, потому что там — твоя фамилия, время досмотра, кто досматривал, то есть вся информация о пассажире. Это нужно для того, чтобы лучше контролировать пассажирский поток», — рассказал эксперт.
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