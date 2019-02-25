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По дороге на учения новейший украинский вездеход сломал кардан, раздатку и коробку передач

25 февраля 2019, 20:39  •  163 • В мире
Украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ сломался по дороге на полигон в Херсонской области. Сообщается, что у него поломались сразу карданный вал, коробка передач и раздаточная коробка.
На вездеходе должны были доставить на учения радиолокационную станцию "Янтарь-1800". Однако уже через 200 километров машина остановилась из-за многочисленных поломок.
Оставшееся расстояние "новейший вездеход" тянули на буксире.
Ранее в январе ЧАО "АвтоКрАЗ" передало вездеход военным ВСУ. По их утверждениям, КрАЗ-7634НЕ, оснащенный колесной формулой 8х8, мог перевозить системы массой до 27 тонн. Это делало его перспективным для установки РСЗО "Ольха" и противокорабельных ракет "Нептун".
Об этом сообщает "Главред".

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