«По документам через Марс»: Тимошенко заявила, что Украина закупает российский газ под видом европейского

Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что страна продолжает закупать российский газ, но власти выдают его за европейский. По её словам, «газ транспортируют по документам через Марс». В ходе предвыборной кампании Тимошенко пообещала, что в случае победы на выборах снизит цену на газ вдвое. Опрошенные RT эксперты отмечают, что Киев переплачивает за реверс топлива в угоду политической повестке. В Госдуме полагают, что сегодня рост цены на Украине компенсируется за счёт населения.

Лидер украинской партии «Батькивщина», кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко заявила, что вопреки утверждениям руководителей государства страна на протяжении последних пяти лет не прекращала покупать газ у России.

«Вы слышали, что мы уже пять лет не потребляем российский газ? Вы слышали это от президента, от премьера? Я не просто вам говорю — я готова документально это доказать. И отвечать будет каждый за этот обман. На Украину все пять лет идёт газ российского происхождения», — сказала Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

Официально Киев отказался от закупок российского газа в 2015 году и с тех пор приобретал топливо по реверсу в Европе.

Как подчеркнула Тимошенко, украинские власти придумали способ выдавать российский газ за европейский. По её словам, «газ транспортируют по документам через Марс».

«Проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до $100 на тысячу кубометров, а по документам поставляют газ самым коротким путём», — рассказала Тимошенко журналистам.

Она уточнила, что на границе между Европой и Украиной «построены специальные закольцованные газопроводы».

«И нам, таким образом, по документам показывают газ европейского происхождения. Я хочу сказать, что он там не добывается», — сказала она.

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«Это просто бизнес»

Киев продолжит политизировать все вопросы, связанные с Россией, — экономические, социальные или любые другие. Такую точку зрения в беседе с RT высказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Порошенко и его команда настроены на конфронтацию отношений с Россией, при этом сами действуют как мошенники. С одной стороны, они на всех международных площадках кричат, что Россия — агрессор и с нами нужно разрывать все соглашения, а с другой — именно из России получают больше всего не только энергоносителей, но и товаров промышленного производства», — сказал парламентарий.

Он отметил, что международные информагентства периодически сообщают о росте состояния Порошенко с 2014 года, а это доказывает, что действующий глава государства продолжает наживаться, и в том числе за счёт газа.

«Но если бы они закупали его (топливо. — RT) напрямую из России и закончили свою воинствующую риторику, для населения газ был бы намного дешевле. Потому что покупка через европейские биржи, офшорные компании и третьи лица всегда несёт за собой рост цены», — сказал Водолацкий.

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что официально Нафтогаз никаких закупок у Газпрома не делает, но в реальности на Украине потребляется именно российский газ.

«Украина гордо говорит, что уже несколько лет не покупает ничего в России и не потребляет российского газа, но при этом покупает газ в Словакии, Венгрии, Польше. Словацкого газа не существует в природе, Венгрия и Польша тоже являются импортёрами газа, а Россия — их ключевой поставщик», — рассказал Симонов RT.

По его словам, все понимают, что это исключительно «бумажная схема».

«В реальности покупается российский газ, причём Газпром не раз указывал на так называемый виртуальный реверс. Газпром видит, сколько газа зашло на Украину и сколько вышло. Газпром может догадываться, как он там потребляется, но официально сделать ничего не может», — пояснил эксперт.

По его словам, в 2018 году переплата Украины за каждую тысячу кубометров газа из Словакии составила $80—100.

«Это плата за политическое упрямство и нежелание признать очевидную вещь: что российский газ, конечно, обходился бы Украине дешевле. Газ, который вы берёте у перекупщика, по определению будет дороже, чем напрямую», — заключил Симонов.

Президентские выборы

Тема газа — одна из центральных в предвыборной кампании Тимошенко. В ходе выступления на ICTV экс-премьер вновь заявила, что в случае победы снизит цены на газ вдвое или уйдёт из политики.

В конце января Тимошенко рассказала, что снижение цен на газ будет её первостепенной задачей, если она победит на выборах президента.

«Между президентскими и парламентскими выборами — всего полгода. Если я как президент этого не сделаю, вы просто не проголосуете за нас на парламентских выборах. Но я это обязательно сделаю», — цитирует январское высказывание Тимошенко РИА Новости.

В феврале она заявила, что при действующем украинском лидере Петре Порошенко цены на газ в стране поднимутся ещё на 43%.

«Люди должны знать: если мафия Порошенко сохранится на этих должностях, то, прикрываясь патриотическими лозунгами, они запланировали снова увеличить цены на газ с 1 мая на 15% и с конца декабря — ещё на 25%. В целом — на 43% за год!» — говорилось в заявлении Тимошенко, опубликованном пресс-службой партии «Батькивщина».

Не исключено, что Тимошенко удастся снизить цену, если она пойдёт на соглашение с «Газпромом», считает Водолацкий.

«Естественно, если Тимошенко придёт к власти и заключит соглашение с «Газпромом», то цена и правда будет в два раза дешевле. Дело не в том, что Россия снизит свою цену, она у нас всегда была единой. Просто Тимошенко откажется от всех тех посредников, которые сегодня существуют для покупки и поставки газа в страну», — пояснил депутат.

С учётом того, что цены на газ на Украине сильно завышены, гипотетически снижение цен для конечного потребителя возможно, считает Константин Симонов.

«Тимошенко делает акцент на экономику и пытается объяснить, что жить можно лучше. А Порошенко на экономику давно махнул рукой и продаёт историю про политику, войну, веру. То есть «мы голодные, но гордые», — подытожил эксперт.

31 марта 2019 года на Украине состоятся президентские выборы. На главный пост в государстве претендуют 44 кандидата. Согласно соцопросам, в последнее время популярность Юлии Тимошенко несколько снизилась.

По последним данным, которые 25 февраля опубликовал УНИАН со ссылкой на Киевский международный институт социологии, в президентской гонке пока лидирует шоумен Владимир Зеленский (26,4%), второе место занимает действующий лидер Украины Пётр Порошенко (18%). За Юлию Тимошенко, которая расположилась на третьей строке, готовы проголосовать 13,8% избирателей.

Соглашения истекают

Заключённые в 2009 году газовые контракты между Россией и Украиной прекратят действие в конце 2019 года.

Дальнейшие перспективы соглашения обсуждались в ходе трёхсторонних переговоров в Брюсселе в январе. В них участвовали министр энергетики РФ Александр Новак, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, главы МИД Украины и «Нафтогаза» Павел Климкин и Андрей Коболев, а также вице-президент ЕК Марош Шефчович.

По итогам встречи Новак заявил, что российская и украинская стороны подтвердили заинтересованность в обеспечении транзита газа в Европу. Он добавил, что есть основания для продления действующего контракта, однако перед этим необходимо урегулировать судебные споры между Москвой и Киевом.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что его не устраивает продление существующих контрактов. Он считает, что нужно заключить новое соглашение, поскольку за прошедшее время украинское законодательство изменилось и теперь «соответствует европейским стандартам».

Представители Евросоюза полагают, что новый контракт должен соответствовать нормам ЕС, быть долгосрочным (более 10 лет) и обеспечивать коммерчески состоятельные объёмы поставок.

Позднее, в феврале, в России вновь заявили о готовности продолжать транзит газа через Украину, но на определённых условиях.

«Да, мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам. Там есть целый ряд элементов, на которые украинцы пока пойти не могут», — заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин.