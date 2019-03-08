В Лиге Европы состоялись первые матчи 1/8 финала, которые преподнесли несколько сюрпризов. Лондонский «Арсенал» проиграл французскому «Ренну», ещё в первом тайме оставшись в меньшинстве. «Бенфика» уступила хорватскому «Загребу» с минимальным счётом. «Севилья» и «Интер» не смогли одолеть «Славию» и «Айнхтрахт» и довольствовались ничьими. Только «Челси» и «Наполи» добились того результата, которого от них ждали, — англичане разгромили киевское «Динамо», а итальянцы справились с зальцбургским «Ред Булл».

Неудачи фаворитов

Самую большую сенсацию стартовых матчей 1/8 финала преподнёс французский «Ренн». Он одолел на своём поле «Арсенал», который показывал собственную игру лишь несколько первых минут. Как раз в этот отрезок встречи Алекс Айуоби отличился мастерским голом со смещением с фланга в штрафную и открыл счёт.

Но дальше лондонцам так легко уже не было. Команду стали преследовать различные мелкие неудачи — то Шкодран Мустафи получит травму, то второй мяч упорно не летел в ворота «Ренна». К концу тайма гости увлеклись атакой настолько, что дважды позволили французскому клубу ответить контрвыпадами. В обоих случаях Сократису пришлось останавливать их ценой жёлтой карточки. Оборона «Арсенала» и так была существенно ослаблена из-за травм, а теперь потеряла одного из своих столпов. К тому же сразу после удаления грека «Ренн» сравнял счёт, реализовав штрафной.

Лондонцы инстинктивно вернулись в свои владения, надеясь сохранить выгодную ничью с выездным голом, но хозяева поля не собирались довольствоваться таким вариантом. «Ренн» бросил все силы на то, чтобы огорчить своего бывшего вратаря Петра Чеха снова, и добились этого на 65-й минуте, вынудив Начо Монреаля оформить автогол. Унаи Эмери призвал своих подопечных плотнее сомкнуть ряды, даже Генрих Мхитарян стал играть на позиции защитника. Но это не уберегло «Арсенал» от третьего пропущенного мяча. Английскому клубу в нынешней Лиге Европы вновь придётся отыгрываться в ответном матче.

То же самое придётся делать «Бенфике», хотя её задачи на вторую игру будут проще. Португальцы на чужом поле уступили загребскому «Динамо» со счётом 0:1, не понеся при этом потерь в составе. Встреча в Хорватии не была богата на события, а единственный мяч в ворота лиссабонцев был забит с пенальти. Стоит отметить, что загребцы в этом матче играли без своего главного тренера Ненда Бьелицы, отбывающего дисквалификацию, и в итоге оказали небольшую помощь российскому футболу — из-за поражений «Зенита» и «Краснодара» Португалия могла оторваться от России в таблице коэффициентов УЕФА, но осталась в этот день без очков.

Нерешённые вопросы

В двух матчах Лиги Европы тоже были ярко выраженные фавориты и аутсайдеры, но в обоих случаях команды решили сохранить интригу до следующей недели и сыграли вничью. Для «Интера» такой результат в матче с франкфуртским «Айнтрахтом» можно назвать неудачным. Подопечные Лучано Спаллетти играли в свой футбол, пускай и несколько зажато, но этого было достаточно для того, чтобы создать задел на будущее.

Даже когда гости получили право на пенальти, счёт не изменился. Марсело Брозович не перехитрил вратаря и направил мяч туда, куда он и собирался прыгать. «Айнтрахт» впервые не смог одержать домашнюю победу в Лиге Европы в этом сезоне, но зато продлил беспроигрышную серию в своих стенах, продолжающуюся весь 2019 год.

Ничьей довольствовалась и «Севилья», которую к такому результату принудила пражская «Славия». Со стартовым свистком испанцы начали показывать остроатакующую игру и сразу же открыли счёт стараниями Виссама Бен-Йеддера. Но у гостей тоже был шанс отличиться, и они им воспользовались на 25-й минуте — обладатель премии Ференца Пушкаша Мирослав Стох красиво пробил издали.

Ничейный счёт продержался всего три минуты, пока Мунир не реализовал угловой. Однако у гостей и на это был ответ — Стох подал мяч от флажка и попал в плечо Алексу Кралю, а от него снаряд отскочил в ворота. Голкипер «Севильи» Томаш Вацлик не только безуспешно попытался отбить курьёзный удар, но и заработал травму после неудачного приземления. Испанцы лишились основного вратаря и до конца матча не смогли оправиться от шока. В концовке встречи на помощь команде вышел Квинси Промес, но ему не удалось спасти свой клуб от ничьей.

Успехи топ-клубов

А вот «Челси» и «Наполи» проблем в первых матчах не испытали и наглядно показали, что могли бы сейчас выступать и в более сильном еврокубковом турнире. Оба топ-клуба разгромили на своих полях соперников и практически обеспечили себе выход в следующий раунд.

Англичане принимали на стадионе «Стэмфорд Бридж» киевское «Динамо». Маурицио Сарри сменил половину состава, выпустив на поле Оливье Жиру и Маркоса Алонсо. Ближайший резерв команды лишний раз мотивировать было не надо, и в первом тайме «Челси» буквально задавил соперника. Если бы не вратарь «Динамо» Денис Бойко, киевляне уже к перерыву могли бы выбрасывать белый флаг, но благодаря голкиперу в воротах гостей побывал только один мяч — Педро Родригес забил после паса Жиру пяткой.

Игроки «Челси» в какой-то момент посчитали, что дело сделано, и успокоились, хотя Сарри продолжал требовать от них новых атак. Тренера услышал Виллиан — бывший игрок донецкого «Шахтёра» заработал штрафной и сам же его реализовал прямым ударом. С момента прихода в «Челси» бразилец забил так 11-й раз, что является рекордом для действующих игроков АПЛ. В этот момент киевляне решили, что им пора спасать положение, но только открылись под контратаку 18-летнего Каллума Ходсона-Одои.

С тем же счётом (3:0) «Наполи» обыграл «Ред Булл» из Зальцбурга. Однако итоговый результат не отражал ход игры. Итальянский клуб хотя и был фаворитом встречи, но позволил гостям хозяйничать на «Сан-Паоло», правда, уже после того, как подопечные Карло Анчелотти забили два быстрых мяча. Аркадиуш Милик и Фабиан Руис показали австрийцам, как надо реализовывать свои моменты.

Гости вовсю старались отыграться и за весь матч нанесли по воротам «Наполи» 17 ударов, семь из которых были в створ. Но попали только по своим — Жером Онген неудачно принял мяч, пытаясь прервать навес на Милика в своей штрафной. «Ред Булл» потом ещё не раз был близок к тому, чтобы сократить отставание в счёте, но «Наполи» сохранил свои ворота в неприкосновенности.