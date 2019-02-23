«Плакса»: в сети высмеяли жалобы Порошенко на Путина

"Агрессия Путина против Украины" достигла невиданных высот. Он отказывается говорить с занимающим пост президента Украины Петром Порошенко, хотя тот постоянно поднимает телефонную трубку в надежде, что на том конце провода, в Кремле, ему ответят. От такого игнорирования и невнимания у Порошенко портятся нервы, аппетит и зубы, и он начинает горько плакать и жаловаться на жизнь, Россию и Путина. Причем, уже публично.

- Последний раз попытка поговорить с ним (Путиным – прим. ред.) была прямо в день агрессии против моих кораблей. Я позвонил ему спросить: «Что происходит?», — и он не ответил, - посетовал Порошенко в интервью телеканалу Fox News. Из фразы может сложиться впечатление, будто Путин не ответил на уже заданный Петром Алексеевичем вопрос, но Порошенко подтвердил, что в Кремле просто не стали вести с ним разговор. Так что и вопрос свой он задавал лишь мысленно. И не исключено, что зеркалу. Потому что кому было знать, что происходит в Керченском проливе, как не автору провокации. Хотя не исключено, что Петро говорил с телефонными гудками, стараясь высказать накопившееся на душе и не смытое в душе в промежутках между ними.

Напомним, что это уже не первая жалоба Порошенко в духе старого анекдота: «Доктор, меня все игнорируют. – Следующий!» В декабре прошлого года он точно так же и на то же самое жаловался в интервью France 24. Петр Алексеевич храбро заявляет иностранным журналистам, что с Путиным надо разговаривать с позиции силы, что Путину, дескать, нечего сказать, и тут же набирает заветный номер, то ли тряся трубкой над ухом, то ли трясясь над этой трубкой сам.

Логика игнорирования Путиным Порошенко вполне проста. В Кремле заявили, что не намерены участвовать в предвыборной кампании Порошенко, а любой разговор с нынешним лидером Украины так или иначе превращается именно в такой инструмент, поскольку Петр Алексеевич сначала создает провокацию или кризис, тут же заявляет, что за все отвечает Москва, после чего садится на телефон, чтобы «продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы». Ну и, конечно же, нельзя исключать простую логику обычного здравомыслящего человека, который постарается не контактировать с бомжом или пьяным алкоголиком, пристающим на улице. Ситуация, конечно, не один в один, но похожая.

Удивительно, что Порошенко так до сих пор и не понимает, как подставляется и становится посмешищем со своими жалобами и претензиями. То с паспортами «российских военных», которых у них просто нет во время прохождения службы. То с кусками жести, доставаемыми из кармана. То, как в этом случае, с жалобами на Путина. Пользователи сети из разных стран уже подняли главу Украины с его новыми жалобами на смех.

- Путин с пустым местом не разговаривает! – замечает один из пользователей. А другой, припомнив недавнее послание президента России, употребившего глагол «подхрюкивают», иронически замечает:

- Подхрюкивающий в игнор внесен у Путина!

Некоторые комментаторы откровенно издеваются над мелодраматичностью жалоб Порошенко.

- Плачет девочка в автомате ..., - припоминает песню Жени Осина один пользователь, а другой замечает:

- Ну если ты ничего не решаешь, зачем с тобой разговаривать? Смысл тратить время?, - спрашивает еще пользователь Твиттера. Автор другого аккаунта резюмирует:

– Плакса.

Многие вспомнили глагол «подхрюкивать»

Кремль уже сказал, что не будет контактировать с этим главой Украины, а после выборов, если первое лицо Украины сменится на другое, будет возможно возобновить диалог. С этим же все прописано еще у Высоцкого: «Ну о чём с тобой говорить? Всё равно ты порешь ахинею».

Ну, а если до Петра Алексеевича и его команды так и не доходит смысл сказанного, то можно посоветовать сотрудникам Администрации Президента РФ специально на звонки из Киева поставить на автоответчик хотя бы начало припева из песни ВИА «Поющие сердца» времен СССР:

- Ты мне больше не звони

И не трать напрасно время.

И не надо, ты пойми,

Запоздалых объяснений.

Смотришь, Порошенко вместо тупых гудков послушает песню своей молодости. Может, в нем и проснется, хоть на минуту что-нибудь разумное и человеческое.

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