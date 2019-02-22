Плахотнюк и его власть: отравление оппозиции, отмывание российских миллиардов и махинации с выборами

Молдавские демократы под градом обвинений

Плахотнюк – отравитель?

Для молдавских демократов наступили чёрные дни: на них посыпались серьёзнейшие обвинения. Лидеры блока ACUM Майя Санду и Андрей Нэстасе заявили, что подозревают лидера ДПМ и его подчинённых в отравлении оппозиционеров ртутью. «Я прошла лечение, и уровень тяжёлых металлов в крови снизился. Но некоторое время спустя новые анализы показали, что он снова вырос. Врачи, с которыми я консультировалась, говорят, что естественным путем так отравиться невозможно. То же самое произошло с господином Нэстасе. У нас возникли подозрения, учитывая нападки властей и то, как она поступает с теми, кто с ней борется», – поведала прессе руководитель партии «Действие и солидарность» (PAS).

«С уверенностью могу заявить, что мы стали мишенями для атак этой власти, которая желает нашей смерти. Нас отравили тяжёлыми металлами, в том числе и ртутью…» – подтвердил глава платформы «Достоинство и правда» Нэстасе. В ДПМ назвали обвинения политиков «очевидно необоснованными» и связали их с парламентскими выборами, которые должны состояться 24 февраля. «То, что делают Санду и Нэстасе, – это массовое отравление людей ложью и фальсификациями. Они ничего не добились, им нечего предложить людям, поэтому они выбрали политический цирк, который оскорбляет разум людей», – написал один из кандидатов от демократов на своей странице в Facebook.

Отмахнулись. Хотя у лидеров ACUM на руках медицинские документы, подтверждающие их заявление. Однако обвинение настолько серьёзно, что требует как минимум расследования. Эдак и отравление бывшего украинского президента Виктора Ющенко в 2004 году можно списать на «политический цирк» – и умыть руки.

Легкомысленное отношение ДПМ к подозрениям Санду и Нэстасе говорит только об одном: у Плахотнюка уверены, что в избирательных округах «всё схвачено» , после воскресного голосования можно будет браться за формирование парламентского большинства с помощью проверенного метода – дерибана получивших мандаты конкурентов, продавливать «правительство меньшинства», а на крайний случай найдутся способы отмены выборов. В Кишинёве на выборах градоначальника один из таких способов отлично сработал: победивший Нэстасе так и не сел в кресло генерального примара молдавской столицы. А народный протест Плахотнюка не страшит.

Лидеры ACUM 22 февраля предъявили общественности доказательства того, что их долго и систематически травили ртутью. Первое обследование Андрей Нэстасе проходил в Германии в 2017 году, а после лечения и восстановления в декабре 2018-го выяснилось, что снижение содержания ртути в крови политика несущественное. Санду обследовалась в кишинёвской клинике Synevo, у неё также в крови было обнаружено повышенное содержание тяжёлых металлов, в том числе ртути. А далее история повторилась: долгая реабилитация и спустя время – новые доказательства отравления.

«После того как мы увидели, что и после лечения уровень содержания ртути в крови не снизился, мы решили, что важно перед этими решающими для будущего Молдовы выборами рассказать людям о деградации действующей власти и на что способен этот режим», – сказала журналистам Майя Санду.

Демократам, конечно, никто не запретит и дальше кривляться, улюлюкать и рассуждать о «политическом цирке», но вряд ли в Европе, где режим Плахотнюка постоянно занимает деньги на «реформы», сравнение попытки отравления с весёлым представлением покажется забавным. Европейцы настороженно следят за ситуацией в Молдове после того, как должность кишинёвского градоначальника внезапно ускользнула из рук Андрея Нэстасе.

История с отравлением – не единственный скандал накануне дня голосования.

Плахотнюк и «Ландромат»

В пятницу, 22 февраля, официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила: глава демократов Владимир Плахотнюк вместе с бизнесменом Вячеславом Платоном обвиняются в организации международной преступной группы, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (на сегодняшний день это составляет примерно $560 млн). Выяснилось и другое: у лидера ДПМ имеется российское гражданство. «Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», – сказано в сообщении российского МВД.

Речь идёт о части так называемой молдавской схемы, получившей название «Ландромат» (общая прачечная), в которой принимали участие российские, молдавские и латвийские банки, представители судебной системы Молдовы, а также украинские и молдавские граждане, жители сёл.

«В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский земельный банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов – BC Moldindconbank S.A. и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные деньги в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц.»,

– рассказали в МВД РФ.

У Плахотнюка в ответ на обвинения завопили о вмешательстве в выборы и о «гибридной войне России». «К сожалению, Россия не отказывается от гибридной войны, которая ведется не только против ДПМ, но и против Молдовы и её граждан, а эта новая акция – очень серьезное вмешательство в проведение выборов в стране», – заявил пресс-секретарь демократов Виталий Гамурарь. Однако он не пояснил, как именно пострадают «Молдова и её граждане» от уголовного преследования Плахотнюка, имеющего российский паспорт. И не странно ли это для политика, партия которого, не жалея сил и средств, борется с «российской угрозой»?

Предвыборный кульбит ЦИК Молдовы

Так ведь и это ещё не все предвыборные чудеса. ЦИК Молдовы фактически разрешила агитацию в день голосования, сообщил директор программ ассоциации Promo-Lex Павел Постикэ, который 22 февраля познакомил прессу с последним предвыборным отчётом наблюдателей. По новым правилам на участки для голосования разрешается приходить с символикой партий и кандидатов, причём как простым избирателям, так и доверенным лицам тех, кого предстоит выбирать. Это уже смахивает на откровенное издевательство над несостоявшимся генпримаром Кишинёва Андреем Нэстасе – он-то погорел из-за, казалось бы, безобидных призывов принимать участие в голосовании в день выборов! А теперь, оказывается, агитировать допустимо – при желании можно отправляться голосовать прямо с флагом ДПМ и портретом Влада Плахотнюка на груди.

Горячий февральский денёк

Вот уж действительно жарким выдалось утро 22 февраля. А к обеду пресс-секретарь ДПМ объявил, что демократы собрались жаловаться на Россию в международные организации, обвиняя РФ в том, что она «злоупотребляет вмешательством в проведение выборов в республике Молдова».

Жаловаться на Россию нынче модно. И у некоторых это неплохо выходит, например у давнего знакомца Плахотнюка – украинского президента Порошенко. Так почему бы и молдавскому кукловоду не перенять украинский опыт? Глядишь, и вступятся Европа с Америкой за персонажа, обвиняемого в создании международной финансовой банды и подозреваемого в покушении на их жизнь оппозиционных политиков?

У Плахотнюка наверняка предполагали, что «Ландромат» даст о себе знать, ведь в начале февраля был арестован и заключён под стражу один из фигурантов этого дела, проживающий в России. Так что делать удивлённые глаза молдавским демократам не пристало. Сколько верёвочке ни виться, а конец будет.