Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Укртрансгаз» ввёл суточные балансировки природного газа
"Они никогда не были солдатами": В Венесуэле рассказали о сумме за &qu...
"Объединимся хоть сейчас": Лукашенко заявил о готовности к созданию ед...
США уличили в мании победителей: "победили ИГ", "победили Гитлера...
Главная / В мире

Пилот индийского МиГ-21 мог найти слабые места у пакистанского F-16 - эксперт

01 марта 2019, 12:24  •  128 • В мире
Эксперт расписал расстановку сил в воздушном бою МиГ-21 и F-16 для тех, кто сомневался, что российская машина третьего поколения может сбить американский борт четвертого поколения. Он рассказал, что многое зависит от пилотов, в том числе и поиск слабых мест противника.
Заявление Индии о том, что ее истребитель МиГ-21 сбил более современный F-16 пакистанских ВВС, поначалу кажется удивительным, но военный эксперт говорит, что ВВС Индии имеет больший боевой потенциал, чем это кажется на первый взгляд. Об этом пишет RT со ссылкой на военного эксперта.
ВВС Индии подтвердил, что истребитель МиГ-21 сбил американский истребитель F-16 в четверг, через два дня после того, как Пакистан заявил, что он сбил два индийских самолета.
Эти события произошли на фоне усиления конфликта между двумя ядерными державами из-за Кашмира.
Как пишет RT, в новостях из зон боевых действий часто содержатся "неточности или преднамеренная дезинформация". Но это не означает, что МиГ-21 не мог нанести удар по F-16, даже если эти два самолета совершенно "разных поколений", анализирует Михаил Ходаренок. Он является военным экспертом и полковником запаса.
МиГ-21 — сверхзвуковой реактивный истребитель и самолет-перехватчик третьего поколения, а F-16 — сверхзвуковой многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Очевидно, что F-16 обладает более продвинутыми характеристиками, включая боевой радиус 547 км, по сравнению с 370 км МиГа-21.
Однако Ходаренок объяснил, что МиГ-21-93, используемый ВВС Индии, является "в значительной степени модернизированной версией самолета".
Так, у него есть радарная система "Копье", которая позволяет выслеживать приближающиеся вражеские самолеты на расстоянии до 57 километров спереди и до 30 километров сзади. Он может одновременно отслеживать восемь целей с помощью быстрого поиска и автоматического захвата целей в режиме ближнего боя.
МиГ-21 может нести R-77 средней дальности с радиусом поражения более 100 км.
"Кроме того, лучший самолет — тот, в котором лучший пилот. Остальное детали", - заключил эксперт.
Информация предоставлена RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



128
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 09:09
Поймали на лжи: СМИ выяснили, что Трамп хотел предоставить своему зятю доступ к сверхсекретной информации
28 февраля 2019, 20:09
Министр обороны Франции обвинила в "подставе" полковника за критику жестокости коалиции
28 февраля 2019, 16:39
«Процесс важнее результата»: почему Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению по итогам переговоров
Загрузка...
28 февраля 2019, 16:54
«Расист, мошенник, жулик и лжец»: Почему Трампа подвели под импичмент именно сейчас?
28 февраля 2019, 16:54
"Заявления Коэна — полная фикция": Сокурсник Трампа рассказал, каким был в школе американский лидер
28 февраля 2019, 19:54
Сдержанный подход: может ли конфликт Индии и Пакистана в Кашмире привести к масштабным боевым действиям
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
01 марта 2019, 09:09
"Послушались Путина?": В Пентагоне засекли время на прорыв обороны США &quo...
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках в...
01 марта 2019, 02:39
Небензя снова раскрыл глаза миру, рассказав о "кульминации американского спектак...
01 марта 2019, 05:54
"Системный феномен": Порошенко схватил за нос мужчину
01 марта 2019, 05:54
Индия показала доказательства, что F-16 Пакистана использовали ракеты AIM-120 в возду...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 февраля 2019, 21:09
Украинский флот в Керченском проливе: Топить по закону
28 февраля 2019, 03:54
Американцы выключили Интернет в России
23 февраля 2019, 19:54
Почему Кремль решил избавиться от Асада
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
25 февраля 2019, 14:09
"Ганьба! Вали в Крым": Джамалу затравили в соцсетях после разоблачений о "корпоративах в Крыму"
23 февраля 2019, 06:54
Американский "Боинг" над Читой: Самолет ВВС США провел разведывательный полет над Россией
27 февраля 2019, 08:24
«Я напомню содержание предыдущих серий»: Небензя подсказал Западу, откуда взялся "самозванец Гуайдо"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.