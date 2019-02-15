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Петрова и Васечкина заменили Трус, Балбес и Бывалый: Bellingcat высмеяли за статью о третьем отравителе Скрипалей - фото
15 февраля 2019, 03:54 • 72 • Политика
Bellingcat заявил о раскрытии личности третьего "отравителя Скрипалей". Соцсети отреагировали на это свежими мемами из российской киноклассики. После Петрова и Васечкина под подозрением Трус, Балбес и Бывалый.
Ещё одного подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии зовут Денис Сергеев, он является высокопоставленным сотрудником Главного управления Главного штаба Минобороны (ГРУ), утверждают журналисты из Bellingcat, уже не раз попадавшиеся на фейках о Сирии и деятельности организации "Белые каски". Пользователи соцсетей отреагировали на публикацию свежей порцией смешных картинок на основе кадров и российской киноклассики.
Если раньше "отравителей" британского шпиона-перебежчика Сергея Скипаля и его дочери представляли в виде киногероев Петрова и Васечкина, пародируя публикацию Bellingcat про Петрова и Баширова, то теперь основой для пародий стали Трус, Балбес и Бывалый. Теперь уже на эту троицу возлагают ответственность за "дело Скрипалей".
Ничего нового, кроме мутной фотографии какого-то гражданина, в расследовании Bellingcat нет, отмечает портал "Дни.ру". Утверджается, что некий Денис Сергеев под именем Сергея Федотова прилетел в Лондон утром 2 марта 2018 года и должен был покинуть Великобританию 4 марта, но не сделал этого. При этом "горе-сыщики" не смогли установить самого главного - какую именно роль играл Сергеев в отравлении Скрипалей и был ли он вообще в Солсбери, добавляет портал.
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