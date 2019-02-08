Президент Украины Петр Порошенко фактически "нарисовал" границы в Донбассе. На территориях, которые сегодня Киеву не подконтрольны - подписан соответствующий указ.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, устанавливающий границы районов и населенных пунктов в Донбассе. Речь идет именно о территориях, которые сегодня Киев не контролирует. Накануне текст документа был опубликован на официальной сайте раскрытия правовой информации.

Таким образом, фактически, Порошенко "нарисовал" границы в регионе, который не подчиняется ему с 2014 года - с момента, когда Киев решил пойти войной на собственных сограждан.

Как пишет ФАН, ранее бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Порошенко следует сесть за стол переговоров с жителями Донбасса. С позиции Януковича, это единственный способ решить конфликт. Впрочем, он не сказал ничего нового. На протяжении нескольких лет Порошенко призывают выполнить минские соглашения, которые и предполагают переговоры и выполнение условий сторон. Однако лидер киевской хунты этого не делает.