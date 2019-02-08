Песков обвинил США в нечестной конкуренции вокруг "Северного потока - 2"

Позиция США по поводу проекта "Северный поток - 2" показывает пример нечестной конкуренции, Вашингтон желает вынудить государства Европы покупать свой газ, который дороже российского на 30 процентов, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, нужный России и всему Евросоюзу международный проект подвергается постоянным нападкам Соединенных Штатов Америки, которые занимают несовместимую с понятиями честной конкуренции позицию, пытаясь вынудить партнеров приобретать газ из США, который дороже российского на 30 процентов.

Таким образом Песков высказался в связи с намерением Франции поддержать поправки Газовой директивы ЕС, которые могут затронуть проект "Северный поток - 2". "Мы очень внимательно следим за развитием ситуации", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера констатировал, что Москва совместно с партнерами продолжает проект "Северный поток - 2", несмотря на отсутствие единства убеждений в самом Евросоюзе. "Мы сохраняем надежду, что в данном случае страны-члены Евросоюза сами разберутся с этим вопросом", - сказал Песков.