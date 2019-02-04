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«Первый в списке врагов президента США»: Трамп намерен сохранить военное присутствие в Ираке для «присмотра» за Ираном
04 февраля 2019, 04:24 • 89 • В мире
Дональд Трамп заявил, что оставит американских военных в Ираке, чтобы «присматривать» за Ираном. Ранее глава Белого дома раскритиковал разведслужбы США, которые сообщили, что Тегеран соблюдает условия ядерной сделки. Между тем Министерство обороны исламской республики представило новую крылатую ракету «земля — земля». По мнению экспертов, Вашингтон пытается оказать давление на иранское руководство. Аналитики полагают, что Тегеран сделал верные выводы из ситуации вокруг Северной Кореи, которая, проявив стойкость, заставила Америку смягчить риторику и сесть за стол переговоров.
Reuters
Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить военное присутствие США в Ираке, чтобы «присматривать» за Ираном. Об этом американский президент заявил в воскресенье в эфире телеканала CBS.
«Одна из причин, по которой я хочу его (присутствие в Ираке. — RT) сохранить, — это возможность немного присматривать за Ираном, потому что Иран — это реальная проблема», — заявил Трамп в эфире программы Face The Nation.
Президент США также отметил, что на военное присутствие в Ираке было потрачено много денег и дорогостоящая база американских войск является идеальным наблюдательным пунктом на Ближнем Востоке, который поможет Вашингтону предотвратить появление ядерного оружия у игроков в этом регионе.
В интервью CBS Трамп снова подверг критике глав разведслужб США, которые ранее заявили в конгрессе о том, что Иран не занимается разработкой ядерного оружия и соблюдает условия так называемой ядерной сделки (Совместного всеобъемлющего плана действий).
Кроме того, американский президент в ходе интервью в очередной раз подверг критике СВДП, назвав договор «ужасной сделкой, заключённой президентом Обамой и Джоном Керри, которые не понимали, что делают».
Расхождения с разведкой
Напомним, ранее глава Нацразведки США Дэниел Коутс и директор ЦРУ Джина Хэспел, выступая перед американскими сенаторами, заявили, что Иран соблюдает все условия ядерной сделки в надежде на получение инвестиций от стран ЕС. После такого заявления глав спецслужб Трамп обрушился на них с критикой, назвал «наивными» и посоветовал «вернуться в школу».
«Представители разведки кажутся крайне пассивными и наивными, когда дело доходит до опасностей, исходящих от Ирана. Они ошибаются! Когда я стал президентом, Иран создавал проблемы на всём Ближнем Востоке и за его пределами», — написал он в своём Twitter.
СВПД, или ядерная сделка, был подписан между Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией в 2015 году. Его условия предусматривали отказ Тегерана от создания ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций в отношении страны.
Трамп в ходе своей избирательной кампании и после победы на президентских выборах регулярно критиковал Барака Обаму за подписание СВПД, называя договор «худшей сделкой в истории». По мнению 45-го президента США, договор, напротив, развязывает Ирану руки в плане разработки ядерного оружия.
В мае 2018 года Дональд Трамп своим указом в одностороннем порядке вывел США из соглашения, а также заявил, что не только возобновит прежние, но и введёт новые санкции против Ирана.
Средства для обороны
Незадолго до заявления Трампа о сохранении военного присутствия в Ираке Министерство обороны Ирана публично представило новую крылатую ракету класса «земля — земля», которая получила название «Ховейзе». Презентацию провёл сам глава Минобороны Ирана Амир Хатами, который сообщил, что дальность полёта новой ракеты составляет более 1300 км.
«Крылатые ракеты данного типа очень быстро приводятся в готовность и способны совершать полёты на низких высотах», — сообщил Хатами. По его словам, малая высота полёта уменьшает вероятность перехвата ракеты.
Новый вид иранского оружия был назван в честь города на юго-западе страны, который удерживал оборону против вражеской армии в ходе восьмилетней войны между Ираном и Ираком в 1980-х годах.
«Ракета «Ховейзе» служит символом уверенности в собственных силах и является важным достижением в сфере обороны, основанным на современных технологических нововведениях со всего мира», — добавил Хатами.
Создание этой ракеты, по его словам, свидетельствует о том, что «упорству и воле Ирана в оборонной сфере не страшны никакие препятствия».
Правильные выводы
Демонстрация новых ракет — один из способов, которым Иран отвечает на переход США с позиций дипломатии к угрозам и санкционному давлению, отметил в разговоре с RT политолог Александр Асафов.
«Инструменты, с помощью которых США пытались повлиять на иранское общество извне, не сработали. Иран научился противостоять этому влиянию в СМИ и интернете. Это было одной из причин эскалации американской риторики против Ирана при Трампе, за чем последовал разрыв ядерной сделки», — отметил эксперт.
По словам Асафова, лидеры Ирана сделали правильный и очевидный вывод из ситуации вокруг КНДР.
«Буквально за полгода ситуация в Северной Корее от угроз применения силы и ядерного оружия перешла в русло исторических встреч и саммитов. Причина — понимание Пхеньяна, что любые попытки разоружения приведут к уничтожению страны, так как для США это важный этап противостояния Китаю. Иран также сделал правильный вывод: если он будет пытаться соблюдать те абсурдные требования, которые выдвигают Госдеп США и Джон Болтон, то всё это закончится очень плачевно», — пояснил Александр Асафов в беседе с RT.
Поэтому Иран чётко обозначает намерения защищать свой суверенитет, в том числе с помощью демонстрации новых ракет, добавил эксперт.
«Конечно, это вызовет определённые опасения, граничащие с паникой, со стороны Израиля и, возможно, Эр-Рияда. Однако для противостояния с Вашингтоном это правильная тактика. Если посмотреть на повестку выхода США из ДРСМД, там наблюдается аналогичная ситуация: выдвигаются невыполнимые условия, затем следует односторонний выход из договора, при этом Белый дом оставляет за собой возможность вернуться в договор в любой момент», — считает Асафов.
Стабильная конфронтация
Иран с большим отрывом лидирует в условном списке врагов, который существует в голове Дональда Трампа, считает политолог Михаил Синельников-Оришак.
Исламская республика отвечает на такие вызовы достойно и следует примеру КНДР, жёсткая позиция которой произвела впечатление на всех, в том числе и на Белый дом, отмечает Синельников-Оришак.
«Отношения Ирана и США будут стабильно холодными, но конфронтации в ближайшее время ожидать не стоит. Предсказать, чем закончится прямой военный удар по Ирану, не может никто. Сейчас у США неожиданно на первый план вышел вопрос Венесуэлы, также остаётся в подвешенном состоянии проблема Северной Кореи. Если не произойдёт ничего неожиданного, отношения между Вашингтоном и Тегераном будут сохраняться на низком уровне, но без предпосылки к ухудшению в сторону катастрофы», — резюмировал эксперт.
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