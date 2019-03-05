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Первые с конца: Украина упала на дно топ-40 самых влиятельных стран

05 марта 2019, 23:39  •  85 • Политика
В рейтинге самых влиятельных стран мира Россия вновь попала в топ-3 стран, тогда как Украина упала на дно топ-40, став "первой с конца". За год она опустилась с 33-го места на 39-е - между Мексикой и Финляндией.
Издание U.S. News & World Report опубликовало рейтинг самых влиятельных стран мира. Исследование подготовлено в сотрудничестве с BAV Group, маркетинговой компанией VMLY&R и Университетом Пенсильвании.
В рамках написания материала было опрошено более 20 тысяч человек. В итоге топ-10 самых влиятельных стран выглядит следующим образом:
  • Соединённые Штаты Америки
  • Россия
  • Китай
  • ФРГ
  • Великобритания
  • Франция
  • Япония
  • Израиль
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея (в 2018 году заняла 11-е место)
Стоит отметить, что Украина в этом рейтинге заняла только 39-место (между Мексикой и Финляндией), что украинские СМИ преподносят в качестве достижения. Проблема заключается в том, что в прошлом году её поставили на 33-е место.
Полный список самых влиятельных стран
Перемога дня: Украина попала в топ-40 самых влиятельных стран мира. Зрада дня: место у Украины 39-е; в прошлом году было 33-е; Россия в этом рейтинге вторая. pic.twitter.com/8TpXOOB4Nv
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 5 марта 2019 г.

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