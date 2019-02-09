Первая кровь: Полиция Франции применила против "желтых жилетов" гранаты с газом, взрывом протестующему оторвало руку

В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Одному из "желтых жилетов" оторвало руку взрывом полицейской гранаты с газом.

В Париже начались новые столкновения полиции с участниками протестного движения "желтых жилетов". Правоохранители применили против людей резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. Взрывом такой гранаты одному из "желтых жилетов" оторвало кисть руки.

Инцидент случился во время протеста "желтых жилетов" у здания Национального собрания Франции. Против митингующих были применены гранаты со слезоточивым газом GLI-F4. Боеприпасы содержат в себе заряд из 25 граммов тротила. Как оказалось, этого достаточно, чтобы оторвать человеку руку.

Съемочная группа видеоагентства Ruptly, которая вела трансляцию с акции протеста, поделилась подробностями происшествия. По их словам, ситуация у здания Национального собрания была очень напряженная, повсюду был слезоточивый газ. В какой-то момент в толпе произошел взрыв.

"Когда подбежали, увидели раненого участника демонстрации и врачей скорой помощи. Это был шок!" — цитирует съемочную группу RT.

Напомним, что акции "желтых жилетов" проходят в столице Франции каждые выходные, начиная с середины осени 2018 года. Протестующие недовольны повышением налогов и цен на топливо, и требуют смены президента и правительства.