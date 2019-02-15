Переводчики с автоматами

По опыту знаю - любое, даже самое благое мероприятие можно запросто испортить излишним официозом и помпезностью. Поэтому приглашение на торжественный митинг в ИСАА МГУ по случаю 30-летия вывода советских войск из Афганистана принял с долей настороженности. От которой, впрочем, не осталось и следа, едва я переступил порог института.

Десятки людей в гражданской одежде с наградами на груди. У кого - афганские медали, а у кого - советские ордена Красной звезды.

- В 1979 году, введя ограниченный контингент в Афганистан, мы столкнулись с нехваткой знаний, - рассказал бывший начальник штаба 40 армии генерал-лейтенант Норат Тер-Григорьянц. - Мы почти ничего не знали об их религии. Да и уставы были написаны для войны на европейском театре. Пришлось с ноля создавать целую науку - боевые действия в горах. Адаптировать и совершенствовать под новые условия технику, вооружения. Понадобилось много переводчиков...

Ректор МГУ Виктор СадовничийФото: Александр КОЦ

И именно ИСАА как крупнейший центр по подготовке специалистов-востоковедов стал основным «поставщиком» переводчиков для нужд армии. В пятницу они стояли в фойе своей альма-матер, из которой, даже не успев получить дипломы, уходили на войну. Как и их предшественники-студенты, уезжавшие на фронт 7 ноября 1941 года - прямо с парада на Красной площади.

Почетный караул Преображенского полка чеканит шаг вдоль строя студентов в современной форме - учащихся военной кафедры. За ним с цветами - ректор МГУ Виктор Садовничий, директор ИСАА Игорь Абылгазиев, выпускники-«афганцы» с красными гвоздиками. Эту церемонию проводят каждый год - институту есть кого помянуть. В Афганистане погибли шесть молодых парней, окончивших этот вуз и уехавших работать на войну. К их портретам ежегодно возлагаются цветы. Здесь свято чтут традиции...

- Хорошо помню, был резко расширен прием на профильные курсы, около 120 человек, - вспоминал Виктор Садовничий позже в Императорском зале института, где собрались бывшие и нынешние студенты. - Все без исключения отправлялись на год в войска. Многие профессора туда поехали. Переводчики с автоматами в руках вступали в бой, отбивались. Это важный момент нашей внутренней жизни - университет будет всегда защищать свою страну и своих людей.

Тройка Лукашенко-Путин-Лукашенко в атаке «Тигров» В Афганистане погибли шесть молодых парней, окончивших этот вуз и уехавших работать на войнуФото: Александр КОЦ

Здесь не было пафосных речей - к чему лишние слова, когда в зале только свои, независимо от возраста. Здесь чувствовалось, что, казалось бы, далекая потеря до сих пор отзывается болью в сердцах и старшего, и нового поколений.

- Дорожите дружбой, - напутствовала молодежь вдова погибшего в Афганистане исаашника Сергея Фатьянова. Рядом с ней стояли его бывшие однокурсницы, прошедшие с Тамарой всю ее жизнь после гибели мужа. И это пробирало до мурашек.

А затем на экране замелькали лица погибших: Владимир Твиров, Александр Матасов, Сергей Фатьянов, Александр Петрунин, Игорь Адамов, Владимир Соловьёв... О каждом из них рассказывали студенты нынешние. Гитара, рвущие душу песни, проникновенные стихи... Словно ты и не в кузнице дипломатических кадров, а где-нибудь во ВГИКе. Только там - играют, а здесь - живут и пропускают через себя. Это видно не столько по молодым ребятам и девчонкам на сцене, сколько по влажным глазам ветеранов-«афганцев», которые почувствовали настоящую искренность. И семейную традицию, частью которой они сами когда-то стали.

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