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Переобулись в воздухе: Пугавшее "российской угрозой" Reuters теперь сообщает о "безоружной" России

21 февраля 2019, 22:24  •  130 • Политика
Агентство Reuters, пугавшее Запад новым Карибским кризисом и "ракетами Путина", теперь убеждает, что у России всё плохо с вооружением из-за санкций.
Не успели западные СМИ сообщить, что Россия всех убьёт, как тут же сменили пластинку и начали рассказывать, что Москва, оказывается, "безоружна". Международное агентство новостей Reuters, громче всех кричавшее о "российской угрозе", теперь рапортует о том, что у России всё плохо с вооружением из-за санкций.
В материале агентства утверждается, что Черноморский флот России якобы пал жертвой санкций 2014 года, и без сделанных на Украине моторов производство новых судов полностью остановилось. С воздушными силами России, уверяет Reuters, всё тоже очень плохо.
"Несмотря на чванство Путина, Россия борется за модернизацию своего флота", - гласит громкий заголовок агентства.
Он составляет яркий контраст с тем, что публиковалось буквально сутками ранее. Reuters сообщало, что президент России Владимир Путин готовится к новому Карибскому кризису и уже нацелил ракеты на США. При этом приводились цитаты российского лидера, которых он никогда не говорил.

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