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Перед смертью нобелевский лауреат Алфёров оставил секретное письмо Путину - СМИ
06 марта 2019, 06:09 • 192 • Политика
Незадолго до смерти учёный-физик и нобелевский лауреат Жорес Алферов написал письмо, адресованное президенту России Владимиру Путину. Его содержание до сих пор в секрете, сообщают СМИ.
Перед смертью российский учёный-физик и лауреат Нобелевской премии Жорес Алфёров написал письмо президенту России Владимиру Путину. Содержание послания до сих пор является тайной.
Алфёров ушёл из жизни 1 марта 2019 года в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Причиной смерти великого учёного-физика стала острая сердечно-лёгочная недостаточность. При этом незадолго до смерти Алфёров перенёс гипертонический криз прямо на заседании Российской академии наук (РАН).
Ещё будучи в больнице учёный написал письмо, адресованное лично президенту России Владимиру Путину. Об этом рассказал СМИ один из навещавших российского физика знакомых.
О том, что же написал Алфёров президенту России, до сих пор держится в секрете. Но на следующий день после смерти нобелевского лауреата Путин выразил глубокие соболезнования по поводу кончины учёного, а также отметил огромный вклад, который тот внёс в развитие российской науки.
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