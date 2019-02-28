Пентагон уверен: F-35 больше всего подходит для авиаударов по Москве, Пекину или Пхеньяну

Издание Real Clear Defense (RCD) рассказало о неких подробностях январского удара израильских самолетов по аэропорту Дамаска. Утечку допустили источники в ЦАХАЛ*, причем, Пентагон косвенно подтверждает информацию еврейской стороны. Именно поэтому давно отыгранная новость снова оказалась в центре внимания, поскольку в той бомбежке, по прямолинейным намекам RCD, участвовали новейшие истребители F-35A (Adir) Lightning II.

Напомним, 20 января 2019 года газета Times of Israel привела слова премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху, который, комментируя очередной авианалет на столицу САР, сказал: «У нас есть постоянная политика по нанесению ущерба иранским базам в Сирии и по любому, кто пытается причинить нам вред. Это политика неизменна».

В свою очередь, сирийские СМИ рассказали о перехвате большинства ракет (называлась цифра 30), но часть из них пробилась через ПВО и частично разрушила объекты в аэропорту Дамаска. Уже тогда поползли слухи, что к бомбежке могли быть причастны истребители F-35А, которые повредили радар JY-27 китайского производства и одну установку ЗРК «Панцирь».

Между тем, практически весь 2018 год ВВС Израиля вели себя достаточно сковано после того, как ЗРК С-200 сбил F-16 Fighting Falcons. Уже тогда было ясно, что израильские истребители 4-го поколения не чувствуют себя вольготно в небе Сирии. В целом, удары по САР наносились из зон, недосягаемых для возмездия со стороны сирийских зенитчиков, или были неэффективными.

Читайте также Израиль нашел управу на С-400 Беспилотники-камикадзе вступил в бой с российским «Триумфом» и неожиданно победил Израиль нашел управу на С-400 Беспилотники-камикадзе вступил в бой с российским «Триумфом» и неожиданно победил

Начало новых, причем, все более дерзких налетов на Сирию, по мнению заокеанских экспертов, косвенно подтверждает версию о применении F-35А. Дескать, кому еще, как не Adir? Удивительно это потому, что в самих США эксперты-скептики подвергают сомнению полную боеготовность Lightning II.

Тем не менее, издание RCD, скорей всего, не обмануло своих читателей. В частности, на сайте The Aviationist накануне была размещена любопытная информация на эту же тему. Оказывается, израильские истребители F-35А во время полетов над Бейрутом использовали отражатели Люнеберга, чтобы предотвратить анализ их профилей российскими радиолокационными системами С-300 и С-400, развернутыми в Сирии.

На первый взгляд, это делается для того, что F-35А стал, напротив, видимым. В то же время наши локаторы не смогут использовать собранные данные, чтобы идентифицировать «подпись» Adir на определенной длине волн, как это было сделано с американскими самолетами F-22. Но почему тогда на других снимках летающих израильских Lightning II не видно отражателей Люнеберга?

Ответ попытался дать военный аналитик программы Adir Давид Ченциотти, эксперт The Aviationist. Он убежден, что истребитель все-таки участвовал в налете на аэропорт Дамаска, но не как ударный самолет, а как разведчик-невидимка, главной задачей которого было наведение ракет и управление атакующими машинами F-15E и F-16. Слишком много косвенных моментов указывают на это, в том числе и последующий «информационный праздник» на улицах Вашингтона и Тель-Авива. Однако стоило бы Adir хоть раз пальнуть, то он был бы сбит. Допустить такого развития событий, ни США, ни Израиль не могут.

Судя по всему, одним из участников вышеуказанных «торжеств» стал начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн, который назвал самолет Lightning II главной фишкой в новой концепции ВВС США. Идея звездно-полосатого штабиста заключается в том, чтобы «использовать слабости врагов, а не атаковать их сильные стороны» — с учетом опыта воздушных операций на Ближнем Востоке.

Дэвид Гольдфейн сделал окончательный вывод, что «уникальный» самолет Lightning II обладает необходимой скрытностью и сможет преодолеть любые ПВО, в том числе самые высокотехнологические, которыми располагает Россия. Можно смело предположить, что «военные фантазии» начальника штаба ВВС США не просто так совпали с январскими атаками израильских ракет на аэропорт Дамаска. Ну, а затем уже издание Real Clear Defense открытым текстом «намекнуло» на участие тех самых F-35 в этих бомбежках. Раньше таких совпадений в западной новостной среде не было.

А еще генерал Гольдфейн заявил: «Если Россия, Китай, или другой противник когда-либо увидели бы F-35 в своем воздушном пространстве, я хотел бы отправить им всем свое сообщение с двумя слова — «мы здесь». То есть «F-35 никогда не будет одинок».

«Раптору» поручено защищать F-35 от истребителей противника, таких как китайские J-20, российские Су-30 или корейские МиГ-29, — разглагольствует Гольдфейн. — Сопровождение самолетом F-22 позволит «невидимке» F-35 использовать всю свою полезную нагрузку на наземные объекты, поскольку его чрезвычайно ограниченное внутреннее пространство позволяет нести всего четыре ракеты, или, возьму грех на душу, одну тяжелую управляемую бомбу (атомную, надо полагать, учитывая признание генерала в грехопадении — авт.).

Похоже, в США твердо уверены, что Lightning II, как никакой другой носитель, лучше всего подходит для бомбовых ударов по Москве или Пекину, и уж точно по Пхеньяну. А F-22 Raptors ставится задача защитить «невидимки» от русских или китайских истребителей-перехватчиков.

В этой связи, невольно напрашивается вопрос: что это? Информационная война? Или и впрямь истребители F-35 настолько скрытны, что могут преодолеть наши системы ПВО?

Чтобы понять, что имел в виду Гольдфейн, обратимся к его более подробным «рассуждениям». Издание Real Clear Defense пишет, что генерал выразил свои мысли в большой статье, которую посвятил курсантам командно-штабного колледжа морской пехоты США.

Читайте также Польша пригрозила лишить Россию Балтики Перекрыть морские коммуникации в Варшаве мечтают с помощью норвежских ракетных комплексов Польша пригрозила лишить Россию Балтики Перекрыть морские коммуникации в Варшаве мечтают с помощью норвежских ракетных комплексов

Генерал начал с того, что «авиационная стратегия ВВС США находится в состоянии застоя и остро нуждается в возрождении». По его словам, сегодняшние основополагающие документы, подтверждающие будущее авиационных сил США, включая стратегический Генеральный план и концепцию эксплуатации ВВС, «мало кто читал, если вообще открывал эти документы, довольствуясь краткими пересказами разработчиков». В Пентагоне свято верят, что они самые сильные, и в этой религии главной иконой являются американские самолеты, и только потом «Томагавки».

В недавнем прошлом, пишет Гольдфейн, американцы дружно уповали на информационное доминирование в воздушном пространстве, как на фактор, предопределяющий их победу в битвах за господство в небе. Но русские со своими системами РЭБ испортили «красивую картину».

И вот пришли новые времена, и появились новые фавориты, отмечает RCD. Теперь за океаном дружно хвалят F-35, который, мол, хоть и не без недостатков, но все равно самый сильный. Поэтому именно ему назначается роль самолета, который «однажды разбомбит Москву и Пекин». По крайней мере, в компьютерных играх Минобороны США. Такую надежду американцам, судя по всему, дали израильтяне, когда смогли пробиться сквозь сирийские ЗРК С-300 для удара по аэропорту в Дамаске.

*ЦАХАЛ — Вооружённые силы Израиля

Международное положение: Война между Индией и Пакистаном: Русского оружия потребуется много

Новости политики: В Совфеде оценили перспективу начала ядерной войны между Индией и Пакистаном