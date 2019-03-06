Пентагон собрался создать подземные войска: в СМИ считают, что это новый способ выкачивания денег из бюджета

Американские военные решили приступить к выполнению проекта «Подкопщик», который эксперты оценивают, мягко говоря, как сомнительный. В Пентагоне заявили, что намерены создать специальные войска, особенностью которых будет... передвижение по специально выкопанным для этого тактическим тоннелям. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на агентство перспективных разработок Министерства обороны США. Только на первый этап проекта планируется потратить 11 миллионов долларов.

Предполагается, что новоиспеченные солдаты-«кроты» будут переносить по тоннелям провиант, патроны, оружие и пр. Также разработчики проекта предполагают, что это может быть удачным решением для организации поисково-спасательных операций.

В прошлом году одно из милитаризированных американских изданий сообщало о том, что Пентагона собирается потратить на «тоннельных» военных около 570 миллионов долларов. Эти средства якобы пойдут на подготовку кадров, покупку средств связи, очки ночного видения, специальные респираторы и прочие нужды. Новое подразделение будет основано на специалистах, которые были ранее обучены работать в условиях замкнутых пространств.

Тем временем опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что проект «подкопщик» - как минимум напрасная трата бюджетных средств. Так, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что любые боевые действия в тоннельных условиях чреваты дополнительным риском для жизней военных. Спикер предположил, что Пентагон планирует бросать в бой прежде всего роботов. Также он подчеркнул, что агентство перспективных разработок — довольно «специфичная организация», которая часто продвигает сомнительные проекты. Согласен с ним и член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. Эксперт счел проект тоннельных войн уловкой, предназначенной для отвлечения общества от реальных проблем. Выделенные же на «Подкопщик» деньги он назвал слишком малыми для столь масштабного проекта. Судаков предположил, что траты будут увеличиваться, и таким образом из американского бюджета утечет еще немало миллионов долларов.