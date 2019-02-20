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Пентагон после гибели американского летчика задумался о "слепой посадке" на Украине

20 февраля 2019, 04:09  •  81 • В мире
В Минобороны США объявили тендер на поставку на Украину навигационного оборудования для "слепой" посадки для нужд военного аэродрома в Староконстантинове. Там в октябре прошлого года разбился самолет Су-27УБ, погибли двое находившихся в нем пилотов, один из которых был военнослужащим Воздушных сил Нацгвардии США.
В США объявлен тендер на поставку системы "слепой посадки" для военного аэродрома в Староконстантинове на Украине. Как сообщается в тендере на сайте госзакупок, претенденты могут направить заявки до 5 апреля.
В заявке говорится, что поставщик должен обеспечить военному аэродрому систему "слепой" посадки/дальномерного радиомаяка, а также всенаправленный радиомаяк и маяк системы тактической воздушной навигации для местных ВВС.
В октябре прошлого года на украинском аэродроме в рамках учений "Чистое небо-2018" разбился самолет Су-27УБ. В авиакатастрофе погибли оба пилота, один из которых был военнослужащим Воздушных сил Нацгвардии США, напоминает РИА Новости.
В ВСУ тогда сообщали, что это был первый ознакомительный вылет на Су-27УБ для американского военного.

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