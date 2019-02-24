Парламентские выборы в Молдавии: Явка больше 20%, но "российское вмешательство" уже "обнаружено"

В Молдавии в это воскресенье проходят выборы в парламент. Как сообщает полиция, обстановка на избирательных участках в целом спокойная, но граждане особой активности пока не проявили. При этом в Кишинёве уже поспешили объявить о "российском вмешательстве" в избирательный процесс.

Согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК Молдавии, к 13 часам по московскому времени явка избирателей на участки для голосования достигла 20,92%.

Таким образом, свои голоса уже отдали более 595 тысяч человек. Как оказалось, самые активные - люди старшего возраста, от 56 до 70 лет.

Президент страны Игорь Додон выступил с обращением к гражданам Молдавии, призвав их активнее участвовать в выборах.

"Сегодня у нас есть шанс изменить к лучшему ситуацию, которая в Молдавии очень непростая. В последние годы большинство граждан, как свидетельствуют опросы, считают, что страна движется в неправильном направлении. Поэтому если мы сегодня выйдем и проголосуем за то, чтобы в Молдавии была другая власть, парламент и правительство, тогда ситуация изменится", - сказал Додон журналистам на избирательном участке после голосования.

А в это время оппозиция уже заговорила о "возможной фальсификации" выборов. По словам сопредседателя правого оппозиционного блока ACUM, жителей Приднестровья "могут организованно привезти" для того, чтобы они повлияли на итоги парламентских выборов в Молдавии.

В то же время, как заявил спикер молдавского парламента Андриан Канду, "Россия использовала много инструментов, чтобы повлиять на избирательную кампанию в Молдавии". По его словам, ради этого даже были спасены из талибского плена два молдавских пилота. Кроме того, Москва сняла таможенные пошлины с молдавской продукции.

Как сообщает ТАСС, избирательные участки в республике открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск). Одновременно с выборами проводится республиканский консультативный референдум. Граждан спрашивают по поводу сокращения числа народных избранников до 61 и насчёт возможности отзыва избирателями депутата.

Выборы депутатов на срок в четыре года впервые проходят по смешанной избирательной системе - 50 человек по партийным спискам, 51 - по одномандатным округам. Порога явки нет.

На места в парламенте претендует 14 партий и один блок. Основная борьба разворачивается между Партией социалистов, выступающей за более тесное взаимодействие с Россией и ЕАЭС, правящей Демократической партией и правым оппозиционным блоком ACUM, выступающими за евроинтеграцию.