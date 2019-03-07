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07 марта 2019, 14:39  •  81 • В мире
В Греции карают за установку православного креста
На греческом острове Лесбос полиция арестовала 36 человек (35 греков и одного албанца) за установку большого металлического православного креста на горной дороге возле столицы острова города Митилини. Их обвиняют в возведении «нелегального памятника» и захвате общественной собственности (земля вокруг дороги принадлежит государству).
Возведение креста собравшиеся жители встретили возгласами «Браво!». Арестованные заявили, что установленный крест должен быть для мигрантов знаком того, что они прибыли в страну с христианской культурой.
«Обвинения, выдвигаемые против нас, смехотворны. Если крест снесут, он снова будет установлен. Они должны понимать, что это наша земля, наша вера и наш символ», - говорит один из местных жителей.
Ранее на том же месте стоял бетонный крест, но местная неправительственная организация (НПО) «Сосуществование и сотрудничество в Эгейском море» потребовала его сноса, поскольку-де вид креста мог оскорбить религиозные чувства мусульманских беженцев, коих на острове скопилось 9 тыс. То есть из 90 тыс. жителей Лесбоса каждый десятый – нелегальный мигрант. Лагеря приёма беженцев здесь рассчитаны на 3 тыс. человек.
Представители НПО назвали возведение креста в месте, где проживает множество мусульман, актом расизма и нетерпимости, а тех, кто его установил, – крестоносцами. Через месяц после установки бетонный крест был ночью уничтожен неизвестными.
На Лесбосе регулярно происходят эксцессы, которые местные власти расценивают как антииммигрантские. В местах скопления нелегалов часто появляются нарисованные белой краской кресты, случаются массовые драки между местными жителями и мигрантами.
В декабре 2017 и марте 2018 гг. остров охватывали беспорядки. Сначала мигранты из Афганистана и Ирака до крови выясняли отношения друг с другом, их пришлось усмирять полицейским. Потом мигранты сообща нападали на полицейских. Беспорядки удалось подавить с помощью усиленных полицейских нарядов и светошумовых гранат.
Греки требуют от властей острова вернуть крест на место. Оппозиционная партия «Свободные граждане» обвинила греческое руководство в уничтожении греческой православной культуры.
Обстановку на Лесбосе описал один из старожилов: «На глазах одного поколения остров перестаёт быть греческим и превращается во что-то совершенно другоe».
Соб. корр ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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