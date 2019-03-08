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08 марта 2019, 01:54 • 48 • В России
Сейчас кто-то восхититься прогрессом, а кто-то явно отпустит ехидную шутку, но факт остается фактом: новейший российский танк Т-14 «Армата» оснащен не только суперсовременными оружейными системами, но и собственным... туалетом. Да-да, об этом на полном серьезе сообщил директор по качеству и информтехнологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.
- Вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата". В этом танке изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения, или, проще говоря, туалет, - сказал он.
Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом.
МЫ ЗДЕСЬ НЕ ПЕРВЫЕ
Надо сказать, что россияне далеко не Колумбы в «открытии» унитазов для танкистов.
Конструкторы других стран тоже и давно задавались вопросом: а что делать танкисту, если он долго внутри бронированной машины, а ему вдруг приспичило по нужде? И покидать при этом боевую машину нельзя. Тут танкистам приходилось рассчитывать на свою смекалку. Для этого обычно использовали пластиковые пакеты или бутылки, отстрелянные гильзы. Ну, в крайнем случае можно было воспользоваться эвакуационным люком в днище танка. В общем, никаких «удобств» в боевых машинах долго время не предусматривалось. Тем более, что в тесном «внутреннем объеме» танка не так просто найти свободное пространство для унитаза.
Но тем не менее, место для кондиционеров или даже кофеварок как-то же нашли.
Историки танкостроения говорят, что впервые решением проблемы унитаза в танке еще в 60-е годы прошлого века занялись американские и немецкие конструкторы, когда создавали МВТ-70 - танк для НАТО. В нем было место, под которым находились одноразовые емкости. Дальше всех пошли конструкторы британского танка Challenger 2. И теперь англичане говорят, что он якобы является лучшим танком в мире, потому что под сиденьем у британского танкиста есть своего рода био-туалет и справлять нужду он может при закрытых люках. Хотя что-то подобное есть и в израилськом танке Меркава, а так же в германо-нидерландской БМП - "Boxer".
Британский танк Challenger 2.Фото: ru.wikipedia.org
УЖЕ И БАЙКА ПОЯВИЛАСЬ
Танкисты - люди прикольные, уже на сей счет и байку сочинили. О способе избавления от отходов жизнедеятельности экипажа.
Якобы ёмкость с «неблаговониями» должна была удаляться из танка с помощью пушки, - выстрелом с ослабленным зарядом. Но от этой идеи отказались. Кто-то пошутил, что при подобном способе утилизации, со стороны противника немедленно последовали бы обвинения в развязывании бактериологической войны...
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