Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Петр Порошенко: «уберите их"
"От США ЛИХОРАДИТ весь мир!" Трампу нанесли удар в спину
Der Spiegel: Молдова из «страны успеха» превратилась в «страну отмывания денег»
"Жест доброй воли": Пакистан отдал Индии захваченного пилота и посовет...
Главная / В России

Отняли паспорт и со спецназом выслали в США: украинский епископ напишет Трампу про религиозный беспредел Киева

01 марта 2019, 20:24  •  149 • В России

У высокопоставленного священнослужителя Украинской православной церкви прямо в аэропорту отбирают паспорт, говорят, что он утерян, и после допроса его депортируют из страны. Под конвоем спецназа. "Я вернусь!" - говорит тот на прощание своим гонителям фразу Терминатора. Это пьяные галлюцинации Петра Порошенко? Нет, это перемога по-киевски.

Наместник Десятинного монастыря Киева, викарий Киевской митрополии Украинской православной церкви 58-летний епископ Гедеон (Харон) прилетел в "Борисполь" через Франкфурт из США, где передавал Госдепу и Конгрессу официальную информацию о дискриминации канонической церкви в незалежной. По возвращении он как раз собирался выступать в Верховном суде Украины по иску о признании недействительным обращения Верховной Рады к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о получении томоса об автокефалии.

- Предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным...Установлено, что у него может быть гражданство нескольких стран, и что он проводит антиукраинскую пропаганду и активно поддерживает военную агрессию России, - сообщила в Фейсбуке Госпогранслужба Украины и даже отметила там десяток СМИ. Чтобы сразу погнать правильную волну.

Звонок "Комсомолки" застал епископа в Калифорнии, где его временно приютили близкие.

ДОПРОС И СПЕЦНАЗ

- Владыка, такого поворота вы не ожидали? Как вас выгоняли из страны?

- Угрозы мне поступали по разным направлениям, но такая развязка стала полной неожиданностью. Я прибыл в "Борисполь" вечерним рейсом из Франкфурта, на паспортном контроле у меня забрали паспорт и велели подождать. Следом вышел сотрудник спецслужб со словами: "Пройдемте в комнату". Там я услышал, что мой документ утерян, меня лишают украинского гражданства и не пускают в страну! 12 часов меня держали в накопителе, а далее в сопровождении спецназа с автоматическим оружием отправили обратно в США. Народ на это взирал в ужасе. Не хватало еще только наручников и кандалов. Подойти ко мне никому не разрешали, даже зарядку для телефона не дали. Я привез чемодан с витаминами и лекарствами из США в помощь киевским детям, просил передать его, но нет! Улетел со мной обратно...

- У вас есть и американский паспорт?

- Да, я служил священником в Америке в советское время, но последние 20 лет проживаю в родном Киеве. Дома там у меня не осталось, пока приютили родственники в Калифорнии. Здесь меня встретили телеканалы, знакомые пригласили выступить в Конгрессе и даже посетить Белый дом. Однако время нынче сложное, русофобия процветает, и Русская православная церковь попадает в этот тренд. Поэтому все быстро "легли на крыло", приглашения отменились, помогать испугались...

- И что намерены делать дальше?

- Буду добиваться возвращения в Киев. Украинской православной церковью создана инициативная юридическая группа, которая пытается добиться в моем деле правды. Никто не имеет права лишать меня гражданства. Украинские министры, депутаты и даже президент имеют по несколько гражданств и что?!

ГОЛОСОВАТЬ НЕ ЗА КОГО

- Выборы президента Вы, получается, пропустите. Без паспорта ведь не проголосуете...

- Не смогу, да и не за кого. Я пока не вижу ни одного лидера, который бы искренне поддерживал каноническую церковь.

- Вожделенный томос Порошенко победить не поможет?

- Думаю, что не только не поможет, но и ухудшит его позиции. Лидеры всех традиционных конфессий в стране, а значит, и их духовные чада, против созданной им так называемой Православной церкви Украины. Кто ж тогда будет за него голосовать?

"Я был в это время в Калининграде, там хорошо отработали": Путин похвалил победивших шторм "электриков"

"ВСЕ ГРЕХИ НА КРЕМЛЬ НЕ СПИШЕШЬ"

- Глава СБУ Василий Грицак уже обвинил Москву в разыгрывании религиозной карты для дестабилизации ситуации и вмешательства в выборы...

- Это ложь. Я знаю ситуацию изнутри. Смешно объявлять священников агентами Кремля, да и все свои грехи на Кремль не спишешь. У нас докатились до того, что осуждающего раскольников 75-летнего посла Ватикана в Киеве теперь обзывают сепаратистом!

- Некоторые эксперты не исключают, что ради второго президентского срока Порошенко может пойти и на межрелигиозную войну. Краски не сгущают?

- Не только не сгущают, а даже еще не добавляют. Война уже идет. А все провокации Грицака потворствуют тому, чтобы она шла не только на улицах Донбасса. Это даже не беспредел, а какое-то советско-фашистское государство, в котором соединились самые страшные элементы этих двух систем. К слову, Украина - единственное государство в Европе, где еще действует госкомитет по делам религий.

ПИСЬМА ВО ВЛАСТЬ

- Будете ли жаловаться на религиозные гонения в Киеве уже как гражданин США?

- Обязательно. Готовлю письма теперь на примере личной ситуации, подтверждающей беззаконие на Украине. Мои друзья передадут их президенту Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео, в ООН и Европейский суд по правам человека. А пока молюсь у мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца за мир на Украине и скорое возвращение домой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



149
Источник
Похожие новости
01 марта 2019, 21:54
Испытание погодой: Крымский мост выдержал более 900 штормовых часов за зиму
01 марта 2019, 17:09
Какие трофеи из Сирии везут домой солдаты США и России
01 марта 2019, 17:09
Эксперт о Климкине, назвавшем Украину "прародителем" России и Белоруссии: "По истории у него явно была двойка"
Загрузка...
01 марта 2019, 12:09
Под защитой «Прометея»: что известно о поставках в российские войска комплексов С-500
01 марта 2019, 20:24
"Я был в это время в Калининграде, там хорошо отработали": Путин похвалил победивших шторм "электриков"
01 марта 2019, 21:54
«Осуществлять надзор»: в ГИБДД предлагают вернуть себе полномочия по организации дорожного движения
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 февраля 2019, 06:24
Масштабная охрана «Дональда Кука» навела на подозрение, что одесситы не поддерживают США – источник
24 февраля 2019, 04:12
Львовская область отшлепала Порошенко
28 февраля 2019, 00:39
Хлопнули дверью, перемирие отменили: Киев разработал новый сценарий "Порошенко - президент"
28 февраля 2019, 02:09
Зачем «самый честный мэр России» лишил чиновников корпоративов и машин: расследование Владимира Ворсобина
24 февраля 2019, 15:09
По электронным талонам: в России изменились правила посадки в самолёт
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
23 февраля 2019, 11:56
Интервью Шария телеканалу с Западной Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.