Отняли паспорт и со спецназом выслали в США: украинский епископ напишет Трампу про религиозный беспредел Киева

У высокопоставленного священнослужителя Украинской православной церкви прямо в аэропорту отбирают паспорт, говорят, что он утерян, и после допроса его депортируют из страны. Под конвоем спецназа. "Я вернусь!" - говорит тот на прощание своим гонителям фразу Терминатора. Это пьяные галлюцинации Петра Порошенко? Нет, это перемога по-киевски.

Наместник Десятинного монастыря Киева, викарий Киевской митрополии Украинской православной церкви 58-летний епископ Гедеон (Харон) прилетел в "Борисполь" через Франкфурт из США, где передавал Госдепу и Конгрессу официальную информацию о дискриминации канонической церкви в незалежной. По возвращении он как раз собирался выступать в Верховном суде Украины по иску о признании недействительным обращения Верховной Рады к Константинопольскому Патриарху Варфоломею о получении томоса об автокефалии.

- Предъявленный им паспорт гражданина Украины не является действительным...Установлено, что у него может быть гражданство нескольких стран, и что он проводит антиукраинскую пропаганду и активно поддерживает военную агрессию России, - сообщила в Фейсбуке Госпогранслужба Украины и даже отметила там десяток СМИ. Чтобы сразу погнать правильную волну.

Звонок "Комсомолки" застал епископа в Калифорнии, где его временно приютили близкие.

ДОПРОС И СПЕЦНАЗ

- Владыка, такого поворота вы не ожидали? Как вас выгоняли из страны?

- Угрозы мне поступали по разным направлениям, но такая развязка стала полной неожиданностью. Я прибыл в "Борисполь" вечерним рейсом из Франкфурта, на паспортном контроле у меня забрали паспорт и велели подождать. Следом вышел сотрудник спецслужб со словами: "Пройдемте в комнату". Там я услышал, что мой документ утерян, меня лишают украинского гражданства и не пускают в страну! 12 часов меня держали в накопителе, а далее в сопровождении спецназа с автоматическим оружием отправили обратно в США. Народ на это взирал в ужасе. Не хватало еще только наручников и кандалов. Подойти ко мне никому не разрешали, даже зарядку для телефона не дали. Я привез чемодан с витаминами и лекарствами из США в помощь киевским детям, просил передать его, но нет! Улетел со мной обратно...

- У вас есть и американский паспорт?

- Да, я служил священником в Америке в советское время, но последние 20 лет проживаю в родном Киеве. Дома там у меня не осталось, пока приютили родственники в Калифорнии. Здесь меня встретили телеканалы, знакомые пригласили выступить в Конгрессе и даже посетить Белый дом. Однако время нынче сложное, русофобия процветает, и Русская православная церковь попадает в этот тренд. Поэтому все быстро "легли на крыло", приглашения отменились, помогать испугались...

- И что намерены делать дальше?

- Буду добиваться возвращения в Киев. Украинской православной церковью создана инициативная юридическая группа, которая пытается добиться в моем деле правды. Никто не имеет права лишать меня гражданства. Украинские министры, депутаты и даже президент имеют по несколько гражданств и что?!

ГОЛОСОВАТЬ НЕ ЗА КОГО

- Выборы президента Вы, получается, пропустите. Без паспорта ведь не проголосуете...

- Не смогу, да и не за кого. Я пока не вижу ни одного лидера, который бы искренне поддерживал каноническую церковь.

- Вожделенный томос Порошенко победить не поможет?

- Думаю, что не только не поможет, но и ухудшит его позиции. Лидеры всех традиционных конфессий в стране, а значит, и их духовные чада, против созданной им так называемой Православной церкви Украины. Кто ж тогда будет за него голосовать?

"ВСЕ ГРЕХИ НА КРЕМЛЬ НЕ СПИШЕШЬ"

- Глава СБУ Василий Грицак уже обвинил Москву в разыгрывании религиозной карты для дестабилизации ситуации и вмешательства в выборы...

- Это ложь. Я знаю ситуацию изнутри. Смешно объявлять священников агентами Кремля, да и все свои грехи на Кремль не спишешь. У нас докатились до того, что осуждающего раскольников 75-летнего посла Ватикана в Киеве теперь обзывают сепаратистом!

- Некоторые эксперты не исключают, что ради второго президентского срока Порошенко может пойти и на межрелигиозную войну. Краски не сгущают?

- Не только не сгущают, а даже еще не добавляют. Война уже идет. А все провокации Грицака потворствуют тому, чтобы она шла не только на улицах Донбасса. Это даже не беспредел, а какое-то советско-фашистское государство, в котором соединились самые страшные элементы этих двух систем. К слову, Украина - единственное государство в Европе, где еще действует госкомитет по делам религий.

ПИСЬМА ВО ВЛАСТЬ

- Будете ли жаловаться на религиозные гонения в Киеве уже как гражданин США?

- Обязательно. Готовлю письма теперь на примере личной ситуации, подтверждающей беззаконие на Украине. Мои друзья передадут их президенту Дональду Трампу, госсекретарю Майку Помпео, в ООН и Европейский суд по правам человека. А пока молюсь у мощей святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского чудотворца за мир на Украине и скорое возвращение домой.

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