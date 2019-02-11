«Открыто признают отставание»: как США намерены развивать гиперзвуковые технологии

Пентагон раскрыл некоторые подробности, связанные с разработкой перспективного гиперзвукового летательного аппарата. В частности, США рассчитывают получить устойчивую к аэродинамическому нагреву переднюю кромку крыла — один из ключевых элементов конструкции. Информация содержится в заявке Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA), размещённой на сайте госзакупок. С точки зрения экспертов, документ — очередное свидетельство стремления Вашингтона догнать Россию в сфере гиперзвука.

Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) разместило на сайте госзакупок заявку на разработку передней кромки крыла для перспективного гиперзвукового летательного аппарата. Изделие должно выдерживать интенсивный аэродинамический нагрев в 2000 °C при плотности теплового потока от 1 тыс. Вт/см² и выше.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проекту объединены в общую «Программу по разработке ТТХ и состава материалов для гиперзвуковых летательных аппаратов» (MACH).

Как отмечает DARPA, передняя кромка крыла является важным элементом конструкции гиперзвукового аппарата. В управлении Пентагона рассчитывают на то, что успешное завершение НИОКР позволит использовать изделие для производства надводных ЛА и аппаратов с воздушно-реактивным двигателем.

«Программа MACH будет ориентирована на комплексное решение задач терморегулирования передней кромки с возможностью широкого применения в различных конфигурациях американских гиперзвуковых аппаратов, в том числе планирующих и воздушно-реактивных прямоточного типа, а также на изучение инновационных материалов для изготовления передней кромки гиперзвуковых аппаратов», — говорится в заявке.

Рисунок будущего средства ПРО Glide Breaker, представленный DARPA

© DARPA

Подрядчик должен предоставить проект НИОКР до 11 апреля 2019 года. На разработку передней кромки крыла (с учётом этапа испытаний) отводится четыре года. DARPA требует от компаний-кандидатов применять «передовые решения и технологии следующего поколения». Стоимость будущего контракта в заявке не указана. Управление Пентагона обещает решить вопрос с выделением финансовых средств в сентябре 2019 года.

«Разработанная по данной технологии термоустойчивая и не подверженная эрозии передняя кромка позволит улучшить эксплуатационные характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов — например, увеличить их скорость и дальность полёта», — поясняет DARPA.

Также в документе указывается, что в США на протяжении последних 50 лет проводятся исследования в области создания передней кромки крыла для гиперзвуковых аппаратов. Тем не менее большинство экспериментальных образцов не покидало пределов лабораторий.

«Американцы неслучайно уделяют внимание передней кромке крыла, ведь она испытывает чудовищные аэродинамические и температурные перегрузки в процессе маневрирования и полёта на гиперзвуковой скорости. Думаю, что запланированных четырёх лет вполне достаточно для разработки этого изделия. На мой взгляд, DARPA рассчитывает, что передняя кромка крыла позволит решить проблему создания гиперзвуковой крылатой ракеты. Это первоочередная цель США в сфере гиперзвука», — отметил в беседе с RT директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт полагает, что конкурс, объявленный DARPA, свидетельствует о серьёзном отставании США от РФ в материаловедении. По словам Кнутова, Соединённые Штаты обладают технологиями производства материалов, которые способны выдерживать гиперзвуковую скорость, однако их стоимость слишком велика. При этом оборонно-промышленный комплекс России ещё несколько лет назад запустил серийное производство изделий, в которых нуждается Пентагон.

"Снимали на камеру": Пограничники Незалежной запугивают украинцев российскими требованиями «Сильной стороной США всегда была электроника и программное обеспечение. Однако в материаловедении они, как правило, отставали от нашей страны. Главным бичом американцев остаётся высокая стоимость продукции ОПК. Насколько я понимаю, Пентагон в лице DARPA рассчитывает получить как раз недорогую кромку крыла, чтобы впоследствии наладить её серийное производство», — предположил Кнутов.

На стадии экспериментов

Стоит заметить, что Соединённые Штаты считаются пионерами в сфере разработки гиперзвукового оружия. В 2001 году США в рамках программы по разработке самолёта с прямоточным реактивным двигателем первыми в мире представили гиперзвуковой аппарат — беспилотник NASA X-43. Первый полёт завершился неудачно, однако второй и третий прошли в штатном режиме. Проект X-43, носивший экспериментальный характер, был закрыт в середине 2000-х.

В настоящее время Минобороны США инвестирует средства в несколько перспективных изделий: крылатую ракету X-51А Waverider, противокорабельную ракету ArcLight, авиационную ракету HIFiRE, беспилотник SR-72 (создаётся на базе сверхзвукового самолёта-разведчика SR-71 Blackbird), боевые блоки Advanced Hypersonic Weapon и Hypersonic Technology Vehicle 2.

Американская гиперзвуковая ракета X-51A WaveRider

Reuters

© Bobbi Zapka/USAF

Тем не менее информация об испытаниях гиперзвукового оружия крайне редко попадает в СМИ. Наибольшим резонансом за последние годы сопровождался запуск HIFiRE, который прошёл на полигоне Вумера на юге Австралии 12 июля 2017 года. После разгона ракетой-носителем изделие смогло развить скорость в 7,5 Маха.

По информации американских изданий, одной из основных проблем США в сфере гиперзвука является отсутствие надёжного двигателя, способного поддерживать такие высокие скорости, и стабильно работающей аппаратуры. Как отмечает The National Interest, во время полёта гиперзвукового аппарата образуется плазменное облако, которое не пропускает радиосигнал, и связь с аппаратом теряется. На текущий момент на вооружении США нет ни одного гиперзвукового комплекса.

«Почти все проблемы, о которых рассуждают американские СМИ, смогли решить российские специалисты. Наиболее яркий и очевидный пример — это планирующий блок «Авангарда», которым можно управлять даже на гиперзвуковой скорости, то есть в тот момент, когда изделие напоминает огненный шар. Об этом говорил президент РФ в послании Федеральному собранию», — напомнил Юрий Кнутов.

«Авангард» планируется принять на вооружение в течение 2019 года. Первым соединением, которое получит это оружие, станет 13-я ракетная дивизия РВСН (Домбаровский, Оренбургская область). Носителем гиперзвукового комплекса будет межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ, с 2021 года — ракета РС-28 «Сармат».

Помимо «Авангарда», в арсенале Вооружённых сил РФ имеется гиперзвуковая авиационная ракета Х-47М2 «Кинжал». Её носителем является истребитель-перехватчик МиГ-31. На стадии испытаний находится противокорабельная ракета 3M22 «Циркон», которой будут оснащаться корабли ВМФ. Скорость изделия достигает 6—8 Махов, дальность — около 400 км.

Неясные планы Пентагона

Власти Соединённых Штатов неоднократно признавали факт отставания в сфере гиперзвука от РФ и КНР, а также отсутствие средств защиты от поражения таким оружием. В декабре 2018 года Счётная палата США опубликовала отчёт, в котором российские и китайские изделия называют «неуязвимой мишенью».

В апреле прошлого года пресс-служба ВВС США сообщила о выделении Lockheed Martin почти $1 млрд на разработку гиперзвуковой ракеты. Тем не менее, по информации DARPA, опытный образец аппарата появится лишь в 2022—2023 годах. В то же время в Пентагоне намереваются ускорить процесс разработки и испытания гиперзвукового вооружения.

В беседе с RT военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что по текущим планам DARPA достаточно сложно судить о серьёзности намерений Минобороны США. По его мнению, американцы часто блефуют, имитируя бурную деятельность по направлениям, которые «беспокоят общественность». Эксперт уверен, что рывок, который совершила Россия, в любом случае позволит ей опережать США в сфере гиперзвука на несколько шагов.

«Соединённые Штаты открыто признают отставание по гиперзвуку и ряду ракетных технологий от России и Китая. Но что за этим всем стоит в реальности — сказать сложно. Публикуемая в открытом доступе информация не даёт нам чёткого ответа на вопросы о том, сколько денег вкладывается в гиперзвук и какие проекты должны «выстрелить». В любом случае задел, который создала Россия, должен обеспечить первенство нашей армии и промышленности», — считает Литовкин.

Юрий Кнутов, в свою очередь, полагает, что отставание США в сфере гиперзвука связано сразу с несколькими факторами. По его мнению, Соединённые Штаты излишне увлеклись совершенствованием противоракетной обороны, что привело к оттоку ресурсов из направлений по разработке гиперзвукового оружия. Эксперт также считает, что Вашингтон недооценил возможности России, «продолжая в XXI веке праздновать победу в холодной войне».

Кадр компьютерной анимации полёта Hypersonic Test Vehicle 2 (HTV-2)

© DARPA

Собеседник RT отмечает, что залогом успеха РФ в сфере гиперзвука стали прежде всего наработки времён СССР: тогда был создан мощный научный фундамент — в частности, разработаны уникальные проекты многоразовых космических кораблей. Юрий Кнутов признаёт, что многие перспективные образцы не удалось «довести до ума», но советские и российские инженеры получили необходимую базу знаний и опыт.

«Положительную роль в освоении гиперзвука, как ни странно, сыграл фактор ограниченности ресурсов. Отечественным учёным всегда требовалось искать оригинальные способы решения поставленных перед ними задач с учётом дефицита финансов. Американцы, наоборот, шли по пути усложнения технологических процессов, накачивая свои проекты деньгами. Конечно, иногда это было оправданно, но в высоких технологиях деньги далеко не всегда имеют решающее значение», — пояснил Кнутов.

По прогнозу эксперта, интенсивные испытания гиперзвуковых аппаратов в США могут стартовать примерно через пять лет, серийное производство — через шесть-семь лет. При этом Юрий Кнутов не исключил, что первые аппараты, развивающие скорость свыше 5 Махов, «могут оказаться фейками». В подтверждение этой точки зрения он привёл пример создания противоракеты Standard Missile.

«Первые образцы Standard Missile в реальности не могли перехватывать баллистические цели. Чтобы сохранить лицо, американцы устанавливали на ракеты-мишени специальные маячки. Это позволяло на испытаниях успешно поражать цели, а Пентагону — докладывать об успехах. Современные Standard Missile — это достаточно эффективное оружие, но первое поколение было «пшиком». Есть вероятность, что с гиперзвуком будет такая же история», — подытожил эксперт.