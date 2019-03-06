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Отказ от призыва стране не по карману

06 марта 2019, 17:24  •  25 • В России

Вопрос об отказе России от призыва 18-летних пацанов на срочную военную службу муссируется уже давно. В 1996 году Борис Ельцин даже пообещал народу указ на сей счет, но потом про него забыл...

А что же об этом думают в наших военных верхах? Вот что. Цитирую слова начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенанта Евгения Бурдинского:

«Отказ от призыва на военную службу нецелесообразен... Да, число контрактников в российской армии в последние годы заметно выросло. На одного срочника приходится уже 1,7 контрактника. В 2018 году по контракту служили свыше 350 тысяч прапорщиков, сержантов и рядовых... Но отказ от призыва невозможен. К как по причине финансовых возможностей государства, так и из-за необходимости иметь обученных военному делу граждан, которых можно мобилизовать».

Количество контрактников в нашей армии и на флоте еще в 2015 году впервые превысило число призывников (260 тысяч). Иными словами, профессионалов военного дела все больше. Но в Минобороны считают, что в случае реальной военной угрозы, армия должна пополниться не совсем уж «ботаниками», а теми, кто держал в руках оружие. Нюхал порох хотя бы год.

Невозможен перевод армии полностью на профессионалов еще и потому, что это потребует увеличить военный бюджет в 2, а то и в 3 раза! В нынешней экономической ситуации это невозможно. Сами считайте: солдат по призыву (получающий 2 тысячи рублей в месяц) обходится государству примерно в 250-300 тысяч рублей в год. Тут вам и обмундирование, и кормежка, и свет, тепло в казарме, и еще много чего, что требует денег. Ну а что касается контрактников, то тут уже совсем другой порядок цифр. Например, месячное денежное довольствие солдата по контракту - около 25 тысяч рублей. Плюс - все положенные военному надбавки и льготы - вплоть до оплачиваемого отпуска, ипотеки (армия открывает ему стартовый счет в банке на 3-4 млн. руб.) и раннего выхода на пенсию. То есть, солдат-профи обходится государству в несколько раз дороже.

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