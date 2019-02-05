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От Латинской Америки до Азии: 7 стран подтвердили готовность разместить у себя военные базы России
05 февраля 2019, 09:54 • 593 • Политика
Власти стран по всему миру от Юго-Восточной Азии до Южной Америки подтвердили, что готовы расположить морские и сухопутные военные базы России у себя на территории. Некоторые из них предложили использовать России всю их инфраструктуру для полетов.
Во-первых, это Ливия. Сам генерал Хафтар, который сейчас контролирует большую часть страны, хочет расположить российскую базу РФ в Бенгази, это второй по величине после Триполи город в государстве, представляющий из себя огромный порт. Хафтар ведёт переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу. База позволит контролировать южный фланг блока НАТО, а также база будет размещена в стране с самыми большими запасами нефти и газа в Северной Африке.
Второй африканской страной с российскими военными базами может стать Судан, речь идет также о морском Порт-Судане. База позволит контролировать торговые пути в Европу по морю.
Египет также готов посодействовать России. Глава государства Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси пообещал, что все инфраструктуры страны могут использоваться любыми российскими военными самолетами.
Южно-американская страна, расположенная на самом севере континента, Венесуэла также согласна на размещение военных баз у себя.
Российские военные базы могут быть еще ближе к США, они могут расположиться в Центральной Америке, в Никарагуа. Президент страны Даниэль Ортега помнит, как в 1986 году советские военнослужащие смогли предотвратить проамериканскую революцию. Поэтому он готов в любое время разместить базу РФ.
В юго-восточной Азии Россия может занять позиции в Мьянме. Сейчас здесь работают российские специалисты и военные советники.
Даже Сейшельские острова выразили готовность к размещению у себя военных баз. Корабли РФ и так регулярно заходят в порт Виктории, кроме того, в 1981 году советские корабли не дали южноафриканским военнослужащим совершить здесь госпереворот.
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