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«Освободить от должности»: Путин уволил девять генералов силовых ведомств

08 февраля 2019, 22:09  •  151 • В России
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей ряд высокопоставленных офицеров силовых ведомств. Среди уволенных сотрудников — девять генералов. В то же время глава государства назначил свыше 30 новых руководителей разных уровней.
 
© Евгений Биятов / РИА Новости; kremlin.ru
 

Президент России Владимир Путин освободил от должности девять генералов силовых ведомств, говорится в опубликованном указе главы государства. Среди уволенных оказались представители Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Следственного комитета (СК) и Министерства внутренних дел (МВД). Одновременно с этим произошёл ряд новых назначений, в том числе с пятилетним сроком полномочий.

В МЧС своих постов лишились начальник Сибирского регионального центра ведомства генерал-лейтенант Сергей Диденко, руководитель Южного регионального центра МЧС генерал-полковник Игорь Одер, генерал-полковник Игорь Панин, возглавлявший Северо-Западный региональный центр.

В МВД указом президента уволены замминистра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции Рафаиль Гильманов, замначальника Главного управления ведомства по Красноярскому краю генерал-майор Александр Кузнецов и начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Москве генерал-майор полиции Сергей Солопов.

Кроме того, от должностей освобождены старший помощник председателя СК РФ генерал-майор юстиции Ирина Зейберт, начальник УФСИН по Кировской области генерал-майор Владимир Никитеев, руководитель Следственного управления СК РФ по Республике Татарстан генерал-лейтенант юстиции Павел Николаев, а также полковник внутренней службы МЧС РФ Николай Басов и первый замруководителя ГУ СК РФ по Красноярскому краю полковник юстиции Александр Расстрыгин.

Новые назначения

В то же время указом предписан ряд других кадровых перестановок — новые посты получили более 30 человек. Среди них стоит отметить назначение полковника полиции Ирины Волк помощником министра внутренних дел, генерал-майора Олега Ильиных — начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ. Генерал-майор внутренней службы Виталий Сидоренко был назначен начальником департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД.

  • Ирина Волк
  • © мвд.рф

В Главном управлении замначальника по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ стал полковник полиции Сергей Савочкин. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ заместителями руководителя назначены полковники полиции Александр Быков и Олег Понарьин.

Также должности помощника министра внутренних дел получили генерал-лейтенант полиции Сергей Умнов и полковник полиции Людмила Буланова.

В СК РФ новые посты старших следователей по особо важным делам при председателе ведомства получили полковники юстиции Андрей Гаврилов, Сергей Новиков и Константин Святкин.

Кроме того, генерал-майора полиции Валентину Казакову назначили на пост начальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ, полковника внутренней службы Константина Куклина — главным инспектором МВД РФ.

В региональных управлениях МЧС новые посты получили генерал-майор Александр Еремеев (начальник ГУ МЧС по Республике Крым), генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин (начальник ГУ МЧС по Красноярскому краю) и полковник внутренней службы Михаил Осокин (начальник ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу).

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Для ряда лиц предусмотрены отдельные предписания с пятилетним сроком назначения. Так, прокурором Приморского края назначен Николай Пилипчук, а прокурором Новосибирской области стал Яков Хорошев.

Кроме того, на аналогичный срок назначены руководители региональных управлений СК РФ генерал-лейтенант юстиции Владимир Никешин (Рязанская область) и полковник юстиции Александр Соболев (Ярославская область).

Напомним, в последний раз крупные кадровые перестановки в силовых ведомствах указом Путина произошли в августе 2018 года. Тогда глава государства освободил от занимаемых должностей высокопоставленных офицеров из четырёх ведомств. Своих постов лишились восемь представителей МВД, три — ФСИН, пять — СК и четыре — МЧС.

До этого крупные переназначения указом президента произошли в апреле 2018 года. Тогда Путин освободил от занимаемых должностей 11 генералов МВД, МЧС, СК и ФСИН.

Ещё один крупный указ со снятием с должностей был опубликован в июле 2017 года. Тогда президент освободил от выполнения обязанностей восемь генералов МВД, МЧС, ФСИН и ФССП.

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