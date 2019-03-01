«Осуществлять надзор»: в ГИБДД предлагают вернуть себе полномочия по организации дорожного движения

Госавтоинспекция предлагает вернуть себе полномочия по надзору за организацией дорожного движения. С такой инициативой выступил глава ведомства Михаил Черников, и в начале марта в Госдуме пройдут общественные слушания по этому вопросу. Сейчас соответствующие функции возложены на Росавтодор и местные власти. Депутат ГД Вячеслав Лысаков поддержал предложение, отметив, что участие ГИБДД уменьшит долю коммерческой составляющей при организации движения. Между тем мнения экспертов разделились. Одни считают, что лишний этап согласования схем будет только тормозить процесс, другие согласны с Лысаковым, отмечая, что Госавтоинспекция ограничит влияние финансовых интересов местных властей.

Глава ГИБДД России Михаил Черников, как стало известно RT, выступил с инициативой вернуть его ведомству полномочия в области организации дорожного движения. В настоящее время составлением соответствующих схем и проектов занимаются или Росавтодор, если дело касается дорог федерального значения, или местные власти, если речь идёт о региональных и муниципальных дорогах. При этом позиция ГИБДД в обоих случаях никак не учитывается. Из-за этого, считает Черников, отсутствуют действенные механизмы надзора за этой сферой.

Соответствующее письмо (есть в распоряжении RT) он ещё в конце декабря направил в Госдуму, где уже в начале марта по этой теме пройдут общественные слушания.

«Механизмы надзора отсутствуют»

В письме Черников отмечает, что в настоящее время «действенные механизмы надзора в области организации дорожного движения отсутствуют».

Он рассказал о предыдущей неудачной попытке ГИБДД вернуть себе эти полномочия.

«В МВД России на стадии разработки проекта федерального закона «Об организации дорожного движения в РФ» (был принят 29.12.2017, вступил в силу 30.12.2018. — RT) высказывали мнение о необходимости осуществления государственного контроля в области организации дорожного движения в рамках федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения, которое не учтено в окончательной редакции законопроекта», — написал Черников.

Глава Госавтоинспекции вновь предложил вернуть его ведомству полномочия в этой сфере с помощью поправок в закон «О полиции» и в вышеупомянутый закон «Об организации дорожного движения в РФ».

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

«Учитывая, что реализация мероприятий по установке элементов автомобильных дорог (в том числе специальных средств фото- и видеофиксации административных нарушений) осуществляется в рамках организации дорожного движения на основе соответствующих схем и проектов, представляется необходимым возобновить практику участия Госавтоинспекции в оценке соответствия таких схем требованиям нормативных и правовых актов в области безопасности дорожного движения и наделить её соответствующими полномочиями», — написал Черников.

«Гаишники своё дело знают»

Инициативу ГИБДД поддержал автор ряда «автомобильных» законопроектов, депутат Госдумы от «Единой России» Вячеслав Лысаков.

По его словам, думский комитет по госстроительству и законодательству уже направил письмо в правительство РФ с просьбой высказать свою позицию по вопросу возвращения Госавтоинспекции полномочий в области организации дорожного движения. В беседе с RT депутат предположил, что кабинет министров к данной инициативе, скорее всего, отнесётся благосклонно.

«Полномочия Госавтоинспекции необходимо вернуть. У нас сейчас в этой сфере слишком велика коммерческая составляющая, там крутятся огромные деньги. Главный критерий теперь — не безопасность, а доходность, рост количества штрафов. А когда ГИБДД будет смотреть, где камера, где запрещающий знак, соответствует ли это дорожной обстановке и ПДД, то порядка будет больше. Гаишники своё дело знают», — отметил Лысаков.

Депутат считает сферу организации движения одной из ключевых с точки зрения снижения аварийности.

«Мало только наказывать и выписывать штрафы, это плохо работает. Необходима грамотная организация движения, и государство должно иметь контрольно-надзорную вертикаль, а то мы придём к полной анархии. Когда нет того, кто надзирает, можно что угодно лепить: ставить знаки где попало, ограничивать скорость без всяких оснований. И это происходит сплошь и рядом. Коммерческий подход в этой сфере уже сыграл злую шутку, и ситуацию надо в корне менять», — заявил Лысаков.

Парламентарий также отметил, что именно ГИБДД, не имея возможности повлиять на организацию движения, отвечает за снижение аварийности на дорогах. «Спрашивают всегда с них, но при текущем раскладе это нелогично», — отметил он.

«ГИБДД — лишнее звено»

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский, напротив, не поддерживает идею вернуть ГИБДД полномочия в сфере организации движения.

«ГИБДД много лет занималась не столько организацией схем дорожного движения, сколько их согласованием. С 2014 года это уже не нужно. В целом существование этой согласовательной функции мне кажется анахронизмом. Люди в погонах и с пистолетами не должны заниматься гражданскими вопросами. Во всех странах это чисто инженерная функция, которую выполняют профессионалы с соответствующим образованием. А ГИБДД — это сотрудники полиции, и они должны выполнять свои полицейские функции. На мой взгляд, система МВД в своей основе является карательной, а здесь нужно организовывать. Это просто другой процесс, на который система, видимо, никогда больше не будет заточена», — заявил он.

Шумский напомнил, что в 2014 году Госавтоинспекция сама отказалась от соответствующих полномочий.

«Это была инициатива тогдашнего главы ведомства Виктора Нилова, который считал, что ГИБДД должна быть «над схваткой» — за всем следить, смотреть и не лезть, иначе будет коррупция. Он эту позицию тогда протолкнул», — добавил эксперт.

Шумский считает, что даже если ГИБДД в итоге вернёт себе часть функций, то реализовать их на практике будет непросто.

«За эти годы из Госавтоинспекции ушли все кадры. В Москве они теперь сосредоточены в Центре организации дорожного движения (ЦОДД, входит в структуру Департамента транспорта Москвы. — RT), в других регионах люди ушли в местные структуры или вообще разошлись по другим местам. То есть даже если вернуть полномочия ГИБДД, по всей стране придётся набирать тысячи новых сотрудников. Этот путь мне кажется не слишком правильным. Все проекты по организации движения всё равно разрабатывают только специализированные организации, а не Госавтоинспекция. И сейчас они обязательно согласовываются в разных учреждениях. В Москве это ЦОДД, Мосгортранс, Департамент транспорта, балансодержатель территории. Этого вполне достаточно, чтобы понять, обеспечена безопасность на этом участке или нет, а ГИБДД здесь — лишнее звено», — отметил Шумский.

Он добавил, что в Москве ГИБДД и сейчас имеет достаточно большое влияние.

«Здесь гаишники совсем другого уровня, более опытные и квалифицированные, чем в регионах. Поэтому исторически сложилось, что город и Госавтоинспекция работают достаточно плотно. Но это больше исключение из правил. В других регионах таких мощных структур, как ЦОДД, там нет. Там есть лишь ГИБДД, которая, как правило, против любых новаций», — подытожил эксперт.

«Необходимо вернуть баланс»

Координатор движения «Общество синих ведёрок», автоэксперт Пётр Шкуматов считает, что вернуть полномочия ГИБДД нужно, но в ограниченном формате.

«Обязательное, а не рекомендательное, как сейчас, присутствие ГИБДД в качестве надзорного органа пойдёт на пользу. Потому что существует тесная связь между чиновниками и владельцами тех же дорожных камер. Можно искусственно устроить три аварии на одном участке — этого достаточно, чтобы признать его очагом аварийности. А дальше всё просто: ставишь там знак ограничения в 40 км/ч, устанавливаешь камеру — и зарабатываешь деньги. О безопасности движения здесь речь не идёт, чистая коммерция. Если ГИБДД вернут полномочия, это, конечно, затормозит процесс принятия решений в области организации движения, но это будет хорошим балансиром коммерческих интересов местных властей», — считает Шкуматов.

При этом он отмечает, что положительный эффект будет не от непосредственного участия ГИБДД, а от «конкуренции» между инспекцией и ЦОДД, в результате которой ни одна из сторон не сможет принимать решения в одностороннем порядке.

«Существовал некий баланс, когда ЦОДД и ГИБДД как бы конкурировали между собой, было совместное принятие решений. Потом ГИБДД поставили в совещательный режим — если не согласны, пишите письма. В итоге в Москве возникла монополия ЦОДД, и теперь они что хотят, то и делают. И другое, отличное от их собственного мнение им, мягко говоря, безразлично. Необходимо вернуть баланс», — заявил эксперт.

По мнению Шкуматова, инициатива Черникова связана с тем, что ГИБДД пытается стать «более активным игроком» в Москве, где позиции ведомства за последние годы существенно ослабли.

«Я сегодня был в Общественной палате, где были представители Центра организации дорожного движения и ГИБДД. И Госавтоинспекция, видимо, конкурируя за административный ресурс, неожиданно начала выступать на стороне автовладельцев. Её представитель жёстко критиковал установленный ЦОДД скоростной режим на Дмитровском шоссе. Там на великолепной 10-полосной магистрали стоит почему-то ограничение 60 км/ч», — рассказал Шкуматов.

Прокомментировали инициативу Михаила Черникова и в ЦОДД.

«Мы считаем, что функционал разумно вернуть в ГИБДД РФ с акцентом на контроль безопасности дорожного движения, но без сокращения числа инспекторов именно на дорогах. В Москве мы инициативно обсуждаем все изменения в организации дорожного движения с сотрудниками УГИБДД по Москве с 2011 года, и у нас всегда единая позиция», — заявили в ведомстве в ответ на запрос RT.

Таким образом, фактически позиция столичных властей сводится к тому, что полномочия ГИБДД вернуть можно, но в достаточно ограниченном варианте.

Однако если инициатива Черникова будет реализована, ГИБДД может столкнуться с кадровыми проблемами.

Во многих региональных подразделениях ГИБДД наблюдается нехватка сотрудников, а в прошлом году штатная численность Госавтоинспекции официально была сокращена сразу на 10 тысяч человек.

Масштабное сокращение, как тогда признали в МВД, произошло «в связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации и передачей функций по фиксации правонарушений на дороге в компетенцию иных федеральных органов исполнительной власти».

Учитывая, что увеличения штата Госавтоинспекции в ближайшее время не ожидается, дополнительная нагрузка по контролю за организацией дорожного движения может лечь на уже действующих сотрудников.