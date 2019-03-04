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Основателем "фонда с миллионами Мадуро" оказался бизнес-тренер и блогер с Youtube

04 марта 2019, 18:24  •  84 • Политика
Американские СМИ связали президента Венесуэлы Николаса Мадуро с российским бизнес-тренером Нурланом Байдильдой, на счетах "фонда" которого якобы хранятся миллионы выведенных Каракасом долларов.
Власти Венесуэлы якобы перевели миллионы долларов на счета фонда Nurlan Baidilda, который основал гражданин России Нурлан Байдильда. Об этом пишет издание Bloomberg.
Информацию раскрыл Карлос Альфредо Веккьо, которого США назначили временно поверенным в делах Венесуэлы. Он отвечает за взаимодействие Вашингтона с так называемым "временным президентом" страны Хуаном Гуайдо.
Нурлан Байдильда оказался бизнес-тренером, родившимся в Казахстане. Он возглавляет компанию Tender First, которая обучает клиентов тому, как правильно "выигрывать тендеры", а также ведет канал на Youtube о бизнесе. Коучингом же он занялся после обучения в печально известном проекте "Бизнес-молодость".
Сам Байдильда отрицает все обвинения и утверждает, что шум подняли недоброжелатели, а он не занимается большой политикой.
"Я думаю, что весь этот шум по отношению ко мне и моей компании Tender First подняли недоброжелатели, которые препятствуют моему вхождению в команду президента", - подчеркнул он.
Отметим, что Нурлан Байдильда и прочие выпускники "Бизнес-молодости" неоднократно становились героями расследований блогеров, которые были посвящены критике деятельности бизнес-тренеров, обвиняемых во введении в заблуждение клиентов.

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