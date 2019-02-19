«Оскорблены этими словами»: как высказывания представителей Тель-Авива привели к отмене саммита «вышеградской четвёрки»

Отказ Польши участвовать в саммите «вышеградской четвёрки» привёл к отмене мероприятия, которое должно было состояться в Израиле 19 февраля. Решение связано с недавними высказываниями сразу нескольких официальных лиц израильского государства о сотрудничестве поляков с нацистами в годы Второй мировой войны. Польские власти заявили, что не могут согласиться с обвинениями в преступлениях холокоста. Почему Варшава считает заявления Тель-Авива «переписыванием истории» — в материале RT.

Польский МИД подтвердил отмену саммита «вышеградской четвёрки», который должен был состояться во вторник, 19 февраля, в Иерусалиме.

Впервые об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Министр иностранных дел не поедет в Израиль​​​. Мы не можем себе позволить согласиться с тем, что польский народ обвиняют в преступлениях холокоста», — сказал польский премьер.

Как уточнил глава польского МИД Яцек Чапутович, представители всех стран «вышеградской четвёрки» — Польши, Венгрии, Чехии и Словакии — осудили слова израильской стороны.

«Все были оскорблены этими словами (главы МИД Израиля. — RT)… Главы МИД, конечно, выразили солидарность», — цитирует РИА Новости руководителя внешнеполитического ведомства Польши.

Чапутовил добавил, что Польша требует от израильских властей осудить слова главы МИД Исраэля Каца, который ранее заговорил об антисемитизме поляков. На вопрос, что предпримет Варшава, если этого не произойдет, он ответил: «Посмотрим».

Ранее Кац заявил, что «поляки сотрудничали с нацистами». Этому вопросу была посвящена часть его выступления на израильском телевидении. По словам Каца, речь шла об «исторической правде».

Исраэль Кац

Reuters

© Amir Cohen/File

«В дипломатии всегда пытаются не обижать людей, но никто не пойдет на изменение подобной исторической правды. Поляки сотрудничали с нацистами. Как сказал Ицхак Шамир — они впитывали антисемитизм с молоком матери. Мы не можем приукрасить историю, и мы — те, кто хранит память холокоста, и продолжим делать это», — сказал он.

В риторике руководства всех стран «вышеградской четвёрки» прослеживается не только солидарность, но и боязнь того, что схожие обвинения будут предъявлены и остальным, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

«Ведь восточноевропейский национализм очень часто был союзником Гитлера. И проблемы бы не было, но она в том, что возникает идеологические противоречия. Но проявление солидарности с поляками показывает то, что действительно чистых в этом вопросе стран очень мало, и вопросы есть не только к полякам: упрёки вполне законным образом могут быть предъявлены и другим», — рассказал политолог в беседе с RT.

В израильском МИД отметили, что визит премьеров трёх стран Вышеградской четвёрки состоится, но встреча не будет претендовать на статус саммита.

«Полной встречи «вышеградской четвёрки» не будет, так как для этого необходимо присутствие всех четырех (участников. — RT). Три премьер-министра прибудут в Израиль, чтобы провести встречу с премьер-министром (Израиля. — RT)», — приводит РИА Новости сообщение израильского МИД.

«Накладывает тень, в том числе и на Польшу»

Окончательным поводом для решения Польши не посещать саммит в Израиле стало высказывание Исраэля Каца, однако конфликт возник ещё раньше.

В ходе визита в Польшу 14 февраля Нетаньяху в беседе с журналистами упомянул о «сотрудничестве поляков с нацистами». Он добавил, что «не знает никого, кто был бы осуждён за высказывания на этот счёт».

В данном случае израильский премьер говорил о принятом в марте 2018 года в Польше законе, предусматривающем ответственность за распространение идей о причастности польского народа и государства к холокосту и преступлениям Третьего рейха.

Позднее израильская сторона заявила, что слова Нетаньяху неправильно интерпретировали журналисты. Офис премьера уточнил, что политик говорил об отдельно взятых поляках, но в редакции СМИ после добавления артикля the высказывание превратилось в упоминание поляков как нации.

Для Польши и её граждан заявление о том, что поляки сотрудничали с нацистами, звучит как оскорбление, отметил в беседе с RT историк-полонист Станислав Кувалдин.

По словам эксперта, даже принимая во внимание факт содействия оккупационному режиму со стороны отдельно взятых лиц, официальная Польша подобные явления не поддерживала.

«Любые организационные структуры Польши, которые продолжали сопротивление, не поддерживали антисемитских акций. Все главные структуры, о которых можно судить как о представителях польского общества, разумеется, в этом не участвовали», — рассказал историк.

Он отметил, что на территории Польши, не было не одной оформленной коллаборационистской структуры.

«Там не было каких-то государственных органов, не было каких-то общественных движений, которые поддерживали, так или иначе, немецкие власти. Поэтому, конечно, для Польши это звучит оскорбительно», — пояснил Кувалдин.

Эксперт считает, что выбор Израиля подчеркнуть участие поляков в преследовании евреев или сотрудничестве с нацистами выглядит неоправданным. Вместе с тем политолог отметил, что в восприятии многих израильтян из числа выходцев из Восточной Европы Польша, особенно довоенная, осталась в памяти как страна с высоким уровнем антисемитизма.

«Вероятно, эти воспоминания, а также то, что основные акты холокоста, то есть массовое уничтожение евреев, проходили на оккупированных польских землях, влияет на восприятие, и накладывает какую-то тень, в том числе и на Польшу, в контексте холокоста Второй Мировой войны», — сказал историк.

Он добавил, что отчасти ситуацию могли спровоцировать сами польские власти, которые ввели ответственность за высказывания, приписывающие Польше участие в преступлениях Третьего Рейха.

«Это в Израиле было воспринято остро. Именно с точки зрения того, что теперь польские власти предполагают наказывать и преследовать любые упоминания об участии жителей Польши в тех или иных актах холокоста. Это, скажем так, разбередило старые раны. Вот эти вот старые штампы, старые представления и т.д. Это всё вновь было введено в активную политику», — рассказал Кувалдин.