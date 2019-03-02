Ошибки следствия видны невооружённым глазом: Китай отчитал Канаду из-за дела Huawei

Китайские дипломаты выразили протест из-за решения канадской стороны продолжить рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ошибки следствия по данному делу видны невооружённым глазом, обращают внимание в КНР. Как говорится в заявлении посольства КНР в Оттаве, данный кейс - не судебное разбирательство, а преследование по политическим мотивам.

Китай недоволен решением Канады продолжать дело об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом говорится в заявлении посольства КНР в Оттаве. Китайские дипломаты отмечают, что продолжение расследования в отношении сотрудницы высокотехнологичного предприятия переросло в политическое преследование.

При этом, несмотря на то что Канада указывает на так называемые "верховенство закона" и "независимость судебной власти", в деле Мэн Ваньчжоу видны ошибки, которые невозможно скрыть.

В посольстве подчеркнули, что Оттаве следует отклонить американский запрос и "немедленно освободить Мэн Ваньчжоу в соответствии с положениями канадского закона об экстрадиции".

Ранее стало известно, что Минюст Канады намерен продолжить рассмотрение запроса США об экстрадиции финансового директора компании Huawei. Слушания по этому делу должны начаться 6 марта в Ванкувере.

Мэн Ваньчжоу была задержана 1 декабря прошлого года в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами после запроса США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

В США компании Huawei, её дочерним структурам, а также финансовому директору Мэн Ваньчжоу обвинения предъявлены в общей сложности по 23 пунктам, включая промышленный шпионаж и нарушение антииранских санкций Вашингтона, напоминает ТАСС.