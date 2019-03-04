Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В СБУ объяснили установку прослушки возле офиса Зеленского
"Война между Индией и Пакистаном искусственная": Эксперт оценил вероят...
Шутки кончились: Путин поставил США на место
Увoльняeм зa Eвpoвидeниe
Главная / В мире

Ошибка работника железной дороги? В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда, есть раненые

04 марта 2019, 21:39  •  81 • В мире
Столкновение поездов, ехавших на высокой скорости почему-то по одной железнодорожной ветке, случилось возле чешского города Ронов-над-Доубравоу. Один из составов был пассажирским, пострадали шесть человек.
Всего в пассажирском поезде ехали 15 человек, сообщают местные СМИ. Из шестерых раненых один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Движение поездов на участке, где произошла авария, прервано. Вместо них между городами Часлав и Тршемошнице курсируют автобусы.
Последствия столкновения устраняются, на месте работают следователи. До сих пор не ясно, по какой причине поезда оказались на одной ветке и ехали настречу друг другу.
На данный момент рассматриваются несколько версий причин произошедшего. Основная - ошибка, допущенная кем-то из железнодорожных служащих.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в Сирии
04 марта 2019, 11:54
Сами не справились: США не могут одолеть Мадуро без помощи союзников
04 марта 2019, 08:24
«Обоснование будущей агрессии»: в США предложили противодействовать «российскому влиянию» в Венесуэле
Загрузка...
04 марта 2019, 11:54
Начали с грузин и прибалтов: В России раскрыли американскую сеть центров борьбы с влиянием РФ
04 марта 2019, 21:39
Ошибка работника железной дороги? В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда, есть раненые
04 марта 2019, 05:24
Китай идёт на уступки США в торговых переговорах. Пекин купит американский газ на $18 млрд - СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
04 марта 2019, 05:24
Тимошенко сообщила, что Украина не может без нормальных отношений с Россией "ид...
04 марта 2019, 15:09
Армия Асада несет тяжелые потери из-за ошибки Кремля?
04 марта 2019, 11:54
В Америке прозрели? "Кровавый режим" Порошенко получил из-за океана "у...
04 марта 2019, 02:09
Сдались и убиты: Некоторые русскоязычные боевики ИГ* покинули поле боевых действий в ...
04 марта 2019, 15:09
Киев избавляется от неугодных? Вслед за русскими, Украина запрещает въезд немецким на...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2019, 18:54
Путин обратился к нации: отступление закончено!
27 февраля 2019, 03:24
Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми
26 февраля 2019, 03:09
"Время интервенций в Латинской Америке прошло": Генсек ООН предупредил США о последствиях вторжения в Венесуэлу
28 февраля 2019, 16:54
«Число обстрелов растет»: Порошенко ведут под трибунал
27 февраля 2019, 01:54
Американские моряки в Тайваньском проливе показали пример для "подхрюкивателей"
01 марта 2019, 02:39
Секретарь СНБО Украины после взрыва "любимого" Audi заговорил о проделках врагов
27 февраля 2019, 11:39
Политолог рассказал, почему российские ракеты не стреляют по самолетам Израиля, бомбящим территорию Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.