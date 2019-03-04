Ошибка работника железной дороги? В Чехии лоб в лоб столкнулись два поезда, есть раненые

Всего в пассажирском поезде ехали 15 человек, сообщают местные СМИ. Из шестерых раненых один был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Движение поездов на участке, где произошла авария, прервано. Вместо них между городами Часлав и Тршемошнице курсируют автобусы.

Последствия столкновения устраняются, на месте работают следователи. До сих пор не ясно, по какой причине поезда оказались на одной ветке и ехали настречу друг другу.

На данный момент рассматриваются несколько версий причин произошедшего. Основная - ошибка, допущенная кем-то из железнодорожных служащих.