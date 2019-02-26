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Организаторы Евровидения прокомментировали ситуацию с Maruv

26 февраля 2019, 09:24  •  37 • Украина
Организаторы конкурса «Евровидение» прокомментировали ситуацию с отказом певицы Maruv представлять Украину на конкурсе, который пройдёт в Тель-Авиве.
 
globallookpress.com © Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com
 

«Каждый участвующий вещатель несёт ответственность за выбор своего участника для Евровидения в соответствии с правилами», — говорится в сообщении на сайте конкурса.

Отмечается, что Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) ведёт переговоры с другим кандидатом, который может представлять страну на конкурсе.

Ранее украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, на своей странице в социальной сети Instagram прокомментировала ситуацию вокруг отмены участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». По словам артистки, её переговоры с представителями Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) продолжались около семи часов, но не принесли результата. 

Продюсер Евровидения Йон Ола Санд заявил, что организаторы конкурса следят за развитием ситуации на Украине вокруг выбора представителя страны.

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